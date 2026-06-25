ЦБ может установить специальные требования к российским стейблкоинам для трансграничных расчетов

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ обсудит с участниками рынка необходимость введения специального регулирования выпуска стейблкоинов в России для трансграничных расчетов, при этом регулятор предлагает сохранить запрет на использование таких инструментов для расчетов между резидентами, так как это может привести к фрагментации рынка.

Консультативный доклад, содержащий возможные перспективы формирования рынка рублевых стейблкоинов, опубликован на сайте ЦБ.

Законодательство РФ не предусматривает самого понятия "стейблкоин". Однако действующее регулирование уже позволяет выпускать цифровые финансовые активы с характеристиками стейблкоинов и использовать их в трансграничных расчетах. До настоящего момента такие выпуски не осуществлялись. Текущие возможности по использованию ЦФА в трансграничных расчетах востребованы лишь ограниченно, в том числе из-за санкционных рисков использования российских инструментов иностранными контрагентами, отмечает ЦБ.

Некоторые участники рынка полагают, что введение специального регулирования выпуска рублевых стейблкоинов позволит отделить их от других ЦФА, используемых преимущественно для долгового финансирования эмитентов. А также повысит их востребованность для трансграничных расчетов.

"В связи с этим и с учетом проектируемого комплексного регулирования обращения криптовалют и цифровых прав в России открытым остается вопрос о том, необходимо ли установить отдельное определение и регулирование стейблкоинов как разновидности ЦФА в рамках российского законодательства о цифровых валютах и цифровых правах или это является избыточным, учитывая, что экспортеры и импортеры могут использовать в трансграничных расчетах любые ЦФА независимо от условий их выпуска и надежности эмитента", - сказано в докладе.

Среди преимуществ спецрегулирования ЦБ выделяет возможное повышение уверенности участников оборота в таких инструментах за счет контроля соответствия их требованиям, схожим с установленными в других странах. Недостатком является большая подверженность санкционным рискам, а также меньшая гибкость эмитентов в конструировании условий выпускаемых в России стейблкоинов и необходимость выстраивания отдельной системы регулирования и надзора за выпуском стейблкоинов в России, потенциально мало востребованной рынком.

Требования к выпуску

Если будет принято решение о целесообразности установления специальных требований к стейблкоинам, выпускаемым в России, требования к ним могут быть установлены в рамках либо экспериментального правового режима (ЭПР, длится 3 года с возможностью продления до 6 лет), либо регулирования постоянного действия. ЭПР, в отличие от постоянного регулирования, позволит более гибко донастраивать требования к стейблкоинам. Но этот вариант может не обеспечивать той уверенности приобретателей стейблкоинов в стабильности условий их обращения и сохранении контроля за соблюдением требований по истечении ЭПР, которую могло бы дать регулирование постоянного действия.

Выпускаемые в России стейблкоины могли бы быть определены, к примеру, как "номинальные ЦФА" - ЦФА, условия выпуска которых предусматривают их погашение (обратный выкуп) эмитентом в любое время по требованию владельцев по фиксированной номинальной стоимости, без установления определенного времени погашения, и соответствуют иным специальным требованиям. Квалификация российского стейблкоина как отдельного вида ЦФА не только будет отвечать юридической и экономической природе стейблкоина, но и сохранит возможность использования текущей инфраструктуры выпуска и оборота ЦФА для обращения стейблкоинов, отмечает регулятор.

Согласно предложениям ЦБ, стейблкоин может быть привязан к рублю или любой иной фиатной иностранной валюте. Условия выпуска стейблкоинов, привязанных к иностранным валютам, должны предусматривать возможность погашения стейблкоинов в рублях по требованию их владельцев по курсу, определяемому по правилам, установленным в решении о выпуске стейблкоинов. Это позволит использовать для трансграничных расчетов максимально широкий спектр валют, но обеспечить защиту владельцев от действий недружественных государств, препятствующих погашению стейблкоинов в их валютах, говорится в докладе.

Возможными эмитентами стейблкоинов предлагается сделать банки и специальные общества (SPV), чтобы снизить кредитные риски таких инструментов. Предполагается, что российские стейблкоины смогут использоваться для трансграничных расчетов, обмена на цифровые валюты, иностранные стейблкоины, другие российские цифровые права, а также будет разрешено их обращение на внутреннем рынке без использования в качестве средства платежа наравне с другими ЦФА. В докладе также предлагается рассмотреть, какими могут быть номинал и срок погашения стейблкоинов, качество и уровень достаточности их обеспечения, нормативы финансовой устойчивости эмитента.

Одновременно в условиях сохранения запрета на использование стейблкоинов во внутренних расчетах предлагается не устанавливать дополнительных требований к лицензированию эмитентов стейблкоинов, несмотря на распространенность таких требований за рубежом. Эффективная сегрегация рисков будет возможна и без такого лицензирования, за счет обособления деятельности по выпуску стейблкоинов в отдельном юридическом лице, не осуществляющем иную деятельность, а предъявление специальных требований к такому лицу будет возможно при включении самих стейблкоинов в реестр российских стейблкоинов по аналогии с требованиями к эмитентам ценных бумаг.

Упрощению идентификации российских стейблкоинов может способствовать создание для него специального реестра, включение в который ЦФА означало бы его признание российским стейблкоином и соответствие установленным для российских стейблкоинов требованиям. Кроме того, к эмитентам стейблкоинов будут установлены требования по раскрытию информации, которые будут обеспечивать уверенность владельцев стейблкоинов в надежности эмитента, достаточности обеспечения и контроле рисков его деятельности.

Замечания и предложения по темам, затронутым в докладе, ЦБ принимает до 1 сентября включительно.