Европейские акции активно выросли в четверг

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Рынки акций Западной Европы завершили в плюсе торги в четверг.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 повысился на 0,8% - до 640,21 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,65%, германский DAX - 1,03%, французский CAC 40 - 0,55%, итальянский FTSE MIB - 0,28%, испанский IBEX 35 - 0,64%.

Позитивным фактором для инвесторов стала сильная квартальная отчетность американского производителя чипов памяти Micron Technology, который также дал оптимистичный прогноз. Это ослабило опасения относительно завышенной оценки компаний, осуществляющих масштабные инвестиции в развитие технологий искусственного интеллекта.

Цена бумаг европейских производителей полупроводниковой продукции также выросла вслед за Micron, включая ASM International (+2,3%), ASML Holding (+2,6%), STMicroelectronics (+2,8%) и Infineon Technologies (+3,1%).

Между тем опубликованные в четверг данные показали, что индекс потребительского доверия во Франции в июне вырос и превзошел ожидания аналитиков. Индикатор поднялся до 84 пунктов с майских 82 пунктов, сообщило национальное статистическое управление Insee. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение до 83 пунктов.

Тем временем опережающий индикатор доверия потребителей в Германии, рассчитываемый исследовательской компанией GfK, оказался хуже оценки аналитиков. Июльский индекс составил минус 29,2 пункта против минус 29,7 пункта в июне при прогнозе минус 27,6 пункта.

Лидером роста среди компонентов Stoxx 600 стала германская химкомпания Bayer, акции которой взлетели на 18,7%. В четверг Верховный суд США аннулировал решение о выплате истцу из Миссури компенсации по делу о гербициде Roundup, который, как утверждается, вызывает рак. Такое решение обеспечит Bayer защиту от аналогичных исков, число которых достигает 67 тыс.

Цена бумаг британской 3i Group подскочила на 11,5%. Инвесткомпания сообщила, что продажи ритейлера Action, доля в котором составляет значительную часть ее портфеля, за истекший период текущего года замедлились не так сильно, как ожидалось.

Бумаги easyJet подорожали на 6,4%. Совет директоров авиаперевозчика отклонил очередное предложение американской Castlelake LP о покупке, однако согласился предоставить инвесткомпании ограниченный доступ к своей коммерческой информации. В easyJet отметили, что это может поспособствовать подготовке Castlelake более привлекательного предложения.

Рыночная стоимость Volkswagen увеличилась на 1,7% на новости, что германский автоконцерн продает 51% дочернего производителя двигателей Everllence американской Bain Capital. Сделка принесет Volkswagen около 7,4 млрд евро.

Капитализация Pirelli повысилась на 1,2%. Акционеры итальянского производителя шин избрали новый состав совета директоров, в котором преобладают кандидаты, предложенные итальянской инвестфирмой Camfin, владеющей 26,2% акций компании.

Самое сильное падение в сводном индексе продемонстрировали акции оборонных компаний, включая Indra Sistemas (-7,3%), Hensoldt (-6,7%), Leonardo (-4%), Renk Group (-3,6%) и Nemetschek (-3,2%).

В минус ушли котировки акций нефтяных компаний: Eni - на 1,5%, Equinor - на 0,7%, TotalEnergies - на 0,4%, Shell - на 0,7%.

Шведская Hennes & Mauritz Group (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, сократила капитализацию на 0,6%, поскольку её операционная прибыль за второй квартал 2026 фингода оказалась слабее ожиданий рынка.