Акционеры "Озон Фармацевтики" утвердили дивиденды за I квартал в размере 0,27 руб./акция

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Озон Фармацевтика" (Тольятти, Самарская область) на внеочередном собрании 24 июня утвердили дивиденды за I квартал 2026 года в размере 0,27 рубля на бумагу, говорится в сообщении компании.

Всего на выплату дивидендов направят 315,3 млн рублей.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 8 июля 2026 года.

Дивидендная политика компании предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 15% от чистой прибыли при условии, что соотношение "чистый долг/EBITDA" за предшествующие 12 месяцев будет не более 3х. Если это соотношение будет не более 2х, то компания обещает направлять на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли, если не более 1х, то не менее 35% от чистой прибыли, но не более 100% свободного денежного потока. Если оно будет нулевым, то компания может платить дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли, но не более 100% свободного денежного потока. Если же это соотношение будет больше 3х, то дивиденды платить не планируется.

Источником выплаты дивидендов "Озон Фармацевтики" является чистая прибыль за отчетный период и нераспределенная прибыль прошлых лет по РСБУ. При определении размера дивидендов руководство исходит из показателей компании по МСФО.

В январе-марте 2026 года компания увеличила чистую прибыль по РСБУ почти в 3 раза, по сравнению с показателем предыдущего года - до 1,3 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA снизилось до 0,6х.

Как сообщалось, за I квартал, I полугодие, 9 месяцев и по итогам 2025 года "Озон Фармацевтика" решила направить на дивиденды 0,28 рубля на акцию, 0,24 рубля на акцию и два раза по 0,27 рубля на акцию соответственно. Совокупный объём дивидендов за полный год составил 1,06 рубля на акцию.

В октябре 2024 года "Озон Фармацевтика" провела IPO на Мосбирже объемом 3,45 млрд рублей, а в июне 2025 года в ходе SPO привлекла 2,8 млрд рублей.

Согласно списку аффилированных лиц за II полугодие 2025 года, основатель компании и председатель ее совета директоров Павел Алексенко являлся владельцем 37,7% акционерного капитала "Озон Фармацевтики", Юрий и Владимир Корневы - 13,8% и 10,3% соответственно.

"Озон Фармацевтика" работает с 2001 года, производственные мощности расположены в Жигулевске и ОЭЗ "Тольятти". Помимо этого, научно-исследовательские лаборатории компании находятся в биофармацевтическом кластере "Сколково" и в городе Химки.