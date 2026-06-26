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Акционеры "Сургутнефтегаза" одобрили дивиденды за 2025 год в размере 0,85 руб. на акцию

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Сургутнефтегаз" в ходе годового собрания одобрили выплату дивиденда на привилегированную акцию – 0,85 рубля, на обыкновенную акцию – 0,85 рубля, сообщил корреспондент "Интерфакса" с мероприятия.

"Сургутнефтегаз" установил 16 июля в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Компания направит на выплату дивидендов часть накопленной нераспределенной прибыли в размере 36,913 млрд рублей.

Как сообщалось, убыток "Сургутнефтегаза" за 2025 год составил 251,209 млрд рублей против прибыли в 923,274 млрд рублей в 2024 году. Убыток от продолжающейся деятельности до налогообложения зафиксирован в объеме 389,245 млрд рублей против прибыли в 1 трлн 369,161 млрд рублей годом ранее. Все остальные показатели финотчетности компании по РСБУ за 2025 год скрыты.

Дивиденды "Сургутнефтегаза" за 2024 год составили: на привилегированную акцию - 8,5 руб., на обыкновенную - 0,9 руб.

В совет директоров компании избраны: гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, главный инженер - первый заместитель гендиректора Александр Буланов, бывшие сотрудники компании Валерий Егоров, Георгий Мухамадеев, Юрий Анзиряев, Вадим Куценко, Илдус Усманов, Феликс Яхшибеков. Кроме того, в новый состав также вошел Владимир Ерохин, который долгие годы возглавлял совет директоров "Сургутнефтегаза".

Уставный капитал "Сургутнефтегаза" составляет 43 млрд 427 млн 992 тыс. 940 рублей, он разделен на 35 млрд 725 млн 994 тыс. 705 обыкновенных и 7 млрд 701 млн 998 тыс. 235 привилегированных акций номиналом 1 рубль.

Сургутнефтега
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