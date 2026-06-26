Индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,5% в начале основных торгов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в пятницу снижается вслед за дешевеющими металлами и нефтью (фьючерс на Brent вновь ушел ниже $74 за баррель), также факторами давления остаются геополитическая напряженность из-за конфликта на Украине, антироссийские санкции Запада и ожидания возможной паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ на фоне роста инфляции.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2223,97 пункта (-1,5%), индекс РТС – 926,29 пункта (-1,5%). Лидерами снижения среди индексных бумаг выступили акции "Эн+ груп" (-4,4%), "АЛРОСА" (-3,8%), "НЛМК" (-2,6%), "Группы компаний ПИК" (-2,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 июня, составляет 75,6347 руб. (+86,09 копейки).

Подешевели также акции "Аэрофлота" (-2,3%), "ВК" (-2,3%), "ММК" (-2,2%), "НОВАТЭКа" (-2,1%), "Хэдхантера" (-2%), "Северстали" (-1,8%), ВТБ (-1,8%), АФК "Система" (-1,8%), "Русала" (-1,8%), "Т-Технологии" (-1,8%), "Газпрома" (-1,7%), Сбербанка (-1,7% и -1,7% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-1,6%), "ИКС 5" (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (-1,5%), "Яндекса" (-1,5%), "Норникеля" (-1,3%), "Роснефти" (-1,2%), "ФосАгро" (-1,2%), "Интер РАО" (-0,8%), "Полюса" (-0,8%), "Московской биржи" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%).

Подорожали акции "МТС" (+0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) продлило до 25 июля истекающую 27 июня лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с "ЛУКОЙЛом" для продажи LUKOIL International GmbH (LIG, владеет иностранными активами НК) или любой контролируемой компании. При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением OFAC.

Как сообщалось, 22 октября 2025 года OFAC внесло в санкционный список (SDN List) "ЛУКОЙЛ" и ряд его дочерних обществ. После введения санкционных ограничений "ЛУКОЙЛ" объявил о намерении продать зарубежные активы.

Совет ЕС продлил в четверг ограничительные меры Евросоюза еще на 12 месяцев, до 31 июля 2027 года, в связи с "действиями Российской Федерации, дестабилизирующими ситуацию на Украине". В Брюсселе напомнили, что это решение последовало за политическим соглашением Европейского совета от 18-19 июня 2026 года, на заседании которого лидеры ЕС договорились продлить экономические санкции против России на год.

Россия останется угрозой для НАТО в долгосрочной перспективе, заявил в четверг генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. "Россия остается нашей текущей и долгосрочной угрозой. Она инвестирует более 40% своего бюджета в оборону", - сказал Рютте, выступая в Атлантическом совете. При этом он добавил, что ряд других стран продолжает наращивать военный потенциал и создавать дополнительные угрозы.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ФГ "Финам" Егора Вершинина, негативом для рынка акций РФ остается пробуксовка переговорного трека по российско-украинскому урегулированию и жесткая риторика ЦБ РФ по ключевой ставке. Инвесторы по-прежнему не видят триггеров для разворота акций вверх: дисконт российских акций к историческим мультипликаторам сохраняется, а высокая доходность депозитов оттягивает ликвидность с рынка акций. На этом фоне даже дивидендные истории не вызывают устойчивого спроса - любой рост встречает продажи, что указывает на доминирование продавцов и осторожный настрой инвесторов.

На дневном графике индекс МосБиржи находится в зоне сильной перепроданности по RSI, поддержкой выступает уровень 2213 пунктов. В случае ее пробоя откроется движение к 2182 пунктам, тогда как удержание выше сохраняет потенциал роста до 2313 пунктов, считает Вершинин.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Андрея Зацепина, индекс МосБиржи вошел в зону сильной технической поддержки 2200-2230 пунктов. Если не поступит новой порции негатива, то закрепиться в пятницу ниже 2200 пунктов вряд ли получится - все-таки перепроданность высока, а перед выходными многие решат сократить "шорты". Тем не менее обороты торгов остаются высокими, что говорит о продолжающемся сокращении среднесрочных портфелей.

"По-прежнему не видим поводов для инвестиционных покупок акций. Более того, можно говорить об ухудшении геополитики - идут разговоры о том, что Штаты ужесточают свою позицию в отношении России и отходят от достигнутых на Аляске договоренностей", - отметил аналитик.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов ожидает теста индексом МосБиржи уровня 2200 пунктов.

Рынок остается слабым и продолжает отыгрывать сохранение повышенной неопределенности относительно геополитического трека и перспектив дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ. "Сегодня ждем сохранения инерции к снижению, с попытками ухода индекса МосБиржи под отметку 2200 пунктов. В целом закрепление индекса на этой неделе под зоной 2350-2370 пунктов открывает цели по снижению в район 2000 пунктов", - считает Локтюхов.

Мировые фондовые индексы

В США накануне подрос индекс акций Dow Jones (+0,1%), но просели S&P 500 (-0,01%) и Nasdaq (-0,5%).

Экономика США в первом квартале увеличилась на 2,1% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли. Ранее сообщалось о повышении на 1,6%. Аналитики не ожидали пересмотра показателя, сообщило Trading Economics.

Доходы населения США в мае выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы также повысились на 0,7%. Эксперты в среднем ожидали увеличения первого показателя на 0,4%, второго - на 0,6%.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в мае вырос на 0,3% за месяц и на 3,4% за год (0,3% и 3,3% в апреле), что совпало с консенсус-прогнозом. Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

В Азии в пятницу преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 4,2%, австралийский ASX подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi упал на 5,8%, китайский Shanghai Composite - на 2,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,8%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,8%).

Аналитики называют фиксацию прибыли и ребалансировку позиций в конце квартала в качестве факторов, влияющих на динамику в технологическом секторе, который в основном демонстрировал сильные результаты последние три месяца.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены возобновили снижение после коррекции вверх накануне, откату котировок способствуют ожидания возобновления поставок топлива на мировой рынок через Ормузский пролив.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в пятницу составила $73,75 за баррель (-2% и +2,1% в четверг), августовская цена фьючерса на WTI - $70,42 за баррель (-2,1% и +2,2% накануне).

Саудовская госкомпания Saudi Aramco в пятницу возобновила отгрузки топлива с терминала Рас-Танура, не работавшего почти четыре месяца, показывают данные LSEG. Два супертанкера уже загружаются нефтью на терминале, еще один стоит в очереди. Каждый из этих танкеров способен перевозить 2 млн баррелей нефти.

Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что интенсивность движения судов через Ормузский пролив близка к уровням до начала конфликта. В частности, в среду через него прошли 72 судна с 20 млн баррелей нефти, сообщил Райт.

Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных американских официальных лиц сообщила, что иранские силы Корпуса стражей исламской революции в четверг атаковали грузовое судно в районе Ормузского пролива. Атаке подверглось судно под флагом Сингапура. Пострадавших в результате удара нет, но судно получило повреждения.

Из-за атаки Международная морская организация ООН (IMO) приостановила операцию по эвакуации около 11 тыс. моряков, застрявших в Персидском заливе.