В Казахстане усомнились в своей возможности увеличения транзита нефти РФ в Китай до 12,5 млн т в этом году

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Казахстан работает над техническим аспектом наращивания транзита российской нефти в КНР по своей территории, увеличение поставок в этом году вряд ли возможно, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

"Я не думаю, у нас тут полгода осталось, вряд ли", - сказал Аккенженов в кулуарах парламента, отвечая на вопрос, возможно ли увеличение транзита в этом году.

"Рабочие программы работают, считают. Возможно, будет строительство лупинга, а также добавление дополнительных нефтеперекачивающих станций", - рассказал министр. Он добавил, что в рамках подписанного с РФ соглашения в документе не указаны конкретные цифры по транзиту, отмечен предполагаемый объем увеличения.

"На сегодня конкретных цифр нет, есть предполагаемый объем - 2,5 млн тонн, которые мы, возможно, могли бы пропустить по своей территории", - сказал он.

В настоящее время по территории Казахстана осуществляется транзит российской нефти в КНР в объеме 10 млн тонн ежегодно.