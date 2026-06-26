Миллер заявил об обеспечении полной финансовой устойчивости "Газпрома"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" своевременно отреагировал на вызовы рыночной ситуации и обеспечил полную финансовую устойчивость, сообщил в докладе на годовом собрании акционеров председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Газпром" своевременно отреагировал на внешние вызовы и обеспечил полную финансовую устойчивость. Успешно выполнил стоящие перед компанией задачи", - заявил он.

Выручка группы за 2025 год сократилась на 9% - до 9,77 трлн рублей. По словам Миллера, доходы компании находились "под давление макроэкономических факторов - изменений цен на нефть и курса рубля".

При этом он отметил, что "все сегменты группы функционировали в условиях оптимизации затрат". В результате показатель EBITDA уменьшился на 6% - до 2,917 трлн рублей и динамика этого показателя лучше средней по отрасли, отметил докладчик.

Компания "внимательно следила за долговой нагрузкой" и завершила 2025 год с показателем долговой нагрузки (отношение "чистый долг" к EBITDA) 2,07х, что находится "в пределах комфортного для "Газпрома" коридора, продолжил Миллер.