Ежегодный объем законтрактованной выручки "Совкомфлота" на 2026-28 гг. составил около $1 млрд

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Средний ежегодный объем законтрактованной выручки "Совкомфлота" на 2026-2028 гг. составляет порядка $1 млрд. Об этом сообщил заместитель генерального директора - финансовый директор ПАО "Совкомфлот" Александр Вербо в ходе годового собрания акционеров.

Отвечая на вопрос о финансовых целях "Совкомфлота" на текущий год, Вербо отметил, что компания в первом квартале 2026 года отчиталась о существенном восстановлении ключевых показателей.

"Исходя из текущего уровня законтрактованности, а также состояния фрахтового рынка, мы с осторожным оптимизмом можем говорить о том, что мы сохраним уровень доходов первого квартала и сможем его повторить в последующих кварталах 2026 года", - сказал Вербо.

"Совкомфлот" по итогам первого полугодия 2026 года может показать аналогичные с первым кварталом финансовые результаты, ждет неплохих показателей за весь год, говорил в июне генеральный директор компании Игорь Тонковидов.

Как сообщалось, в январе-марте 2026 года "Совкомфлот" получил $94 млн чистой прибыли по МСФО против убытка $393 млн годом ранее. Скорректированная чистая прибыль (база для дивидендов) составила $84 млн по сравнению с $1 млн скорректированного чистого убытка годом ранее.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,5%, квазиказначейский пакет – около 1,7%. РФ принадлежит 82,8%.