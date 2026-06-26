"Россети" решат судьбу присоединяемых национализированных активов не ранее чем через год

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Россети" имеет как минимум год на принятие решения относительно судьбы присоединяемых к ним активов, национализированных ранее - "СУЭНКО", "Облкоммунэнерго" и других, следует из выступления главы сетевой компании Андрея Рюмина на ГОСА.

"Около месяца назад мы подписали договор доверительного управления. Сейчас данные активы находятся у нас в доверительном управлении. И у нас есть год определенный как раз в соответствии с указом президента на разделение активов", - рассказал Рюмин.

В управление компании должны были передать акции "Ставропольских городских электрических сетей", "Кисловодской сетевой компании", "Облкоммунэнерго" и "СУЭНКО".

По словам Рюмина, сейчас активы частично совмещают деятельность по передаче энергии, теплу, отходам и др. "Мы должны за этот год, который нам определен, разделить эти бизнесы. Достаточно сложное разделение, это не просто разделение по балансу, там нужно персонал делить", - отметил он.

"В дальнейшем, опять же по указу президента, предусмотрено внесение в уставный капитал. А слияние с нашими дочерними компаниями или неслияние этих активов - наверное, мы уже будем решать через год, когда уже пройдем все эти этапы, когда уже активы будут внесены в уставный капитал самих "Россетей". Потом мы будем решать, будем ли мы их объединять на территории "Россети Тюмень", "Россети Урала" - будем смотреть, будем переводить на одну акцию/не будем, пока это точно не вопрос текущего момента", - сказал топ-менеджер.

Ранее сообщалось, что "Россети" получат от государства акции национализированных "СУЭНКО" (943 634 764 697 акций), "Облкоммунэнерго" (2 129 693 546 штук ), а также "Ставропольских городских электрических сетей" (191 649 акций, также известно как АО "Горэлектросеть" - ИФ) и "Кисловодской сетевой компании" (5 688 акций), а также 100% в "Корпорация СТС" и 100% в "Сибирь-Холдинг".

Акционеры ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" на годовом собрании в пятницу одобрили допэмиссию акций компании для приобретения ряда новых активов (в материалах компании не уточнялось, каких именно).

Речь идет об увеличении уставного капитала "Россетей" на 902 млрд 955 млн 975 тыс. 944 акции номинальной стоимостью 0,5 руб. каждая. Предполагается, что акции будут размещены по закрытой подписке в пользу Росимущества. Цена размещения будет определена советом директоров отдельно, отмечалось в материалах к собранию.

Акции могут быть оплачены как в денежной форме, так и неденежными средствами, а именно принадлежащими Росимуществу долями в сетевых компаниях, а также сетевым имуществом.

Глава "Россетей" Андрей Рюмин при этом уточнял журналистам, что компания запланировала трехлетнюю дополнительную эмиссию на 450 млрд рублей, но, скорее всего, "закроется" меньшей суммой.

Последняя трехлетняя допэмиссия компании завершилась этой зимой. При ее объявленном объеме в 240 млрд акций она была закрыта "чуть меньшим объемом - ориентировочно 185 млрд акций" или 92-93 млрд руб., уточнил глава компании на ГОСА.

В результате "Россети" получили "РЭС", "Электромагистраль", ряд объектов электросетевого хозяйства в Крыму, Краснодарском крае, Иркутской и Мурманской области.

Доля государства в капитале "Россетей" составляет по итогам завершившейся зимой очередной допэмиссии 77,02%. Согласно данным на сайте компании, еще 22,98% приходятся на прочих акционеров, включая компании из группы "Россети".

Ленинский районный суд Екатеринбурга в октябре 2025 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства ряда активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, в том числе долей в "Облкоммунэнерго" и СУЭНКО. По данным надзорного ведомства, бизнесмены и бенефициары уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" Бобров и Биков, "пользуясь покровительством чиновников", ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа, а затем вывели доходы холдинга в размере 12 млрд рублей за рубеж.