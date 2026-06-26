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"Россети" не будут платить дивиденды за 2025 год

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" на годовом собрании в пятницу согласовали невыплату дивидендов за 2025 год (трансляция собрания велась на сайте компании).

При прибыли в размере около 100,25 млрд руб. на инвестиции и развитие компания направит 95 302 902 тыс. руб., в резервный фонд - 4,95 млрд руб.

Последний раз "Россети" выплачивали дивиденды в 2021 г. по итогам 2020 г., их размер был равен 20,5 млрд руб. (51% чистой прибыли по РСБУ). В 2023 г. президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать ряд мер для поддержки "Россетей". В частности, речь шла о том, чтобы "предусмотреть отказ" от выплаты дивидендов по итогам 2022-2026 гг.

В апреле 2026 г. Минэкономразвития предложило рассмотреть покрытие дефицита финансирования сетевых проектов за счет прибыли "Россетей", которая могла бы пойти на дивиденды.

Инвестпрограмма ПАО "Россети" в 2026 г. превысит 900 млрд руб., говорил журналистам в мае гендиректор компании Андрей Рюмин.

На годовом собрании акционеров в пятницу топ-менеджер отметил, что менеджмент компании "надеется" на возврат к дивидендам "в ближайшее время - может быть, через год, через два". Однако, по его словам, снижение инвестпрограммы на ближайшие годы не предусмотрено (дивиденды не выплачиваются в последние годы как раз по причине объемной инвестпрограммы компании - ИФ).

"Мы уверены, что в будущем будут выплачиваться дивиденды. Сейчас необходимо вкладывать в развитие инфраструктуры", - отметил также глава совета директоров компании, вице-премьер Александр Новак.

Также на ГОСА акционеры избрали совет директоров компании. Его состав в ходе собрания не раскрывался, однако было получено большинство положительных голосов по всем 11 кандидатам на 11 мест в совете. Речь идет о вице-премьере Александре Новаке, министре энергетики Сергей Цивилеве, главе "Совета рынка" Максиме Быстрове, главе ФАС Максиме Шаскольском, экс-главе "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) Сергее Иванове, главе "Системного оператора" Федоре Опадчем, главе "Россетей" Андрее Рюмине, первом замминистра финансов Ирине Окладниковой, ректоре МЭИ Николае Рогалеве, министре строительства и ЖКХ Иреке Файзуллине, а также вице-президенте ВТБ Михаиле Расстригине. "На основании итогов голосования в состав совета директоров вошли все кандидатуры, представленные в бюллетене", - сообщила представитель компании на собрании.

ПАО "Россети" - электросетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. В 2023 г. была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (управляла магистральными сетями - ИФ) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети".

Доля РФ в капитале "Россетей" составляет по итогам завершившейся зимой очередной допэмиссии 77,02%. Согласно данным на сайте компании, еще 22,98% приходятся на прочих акционеров, включая компании из группы "Россети".

Россети
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