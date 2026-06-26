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В Италии регулятор начал проверку из-за повышения цен на сервис Microsoft 365

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Антимонопольный регулятор Италии (Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM) инициировал проверку в отношении Microsoft Corp. в связи с предполагаемыми нарушениями при информировании потребителей о повышении стоимости подписки на сервис Microsoft 365.

Как говорится в сообщении регулятора, соответствующая информация предоставлялась фрагментарно и недостаточно ясно указывала на то, что в подписку были интегрированы ИИ-сервисы Copilot и Designer. Кроме того, потребители, вероятно, по умолчанию переводились на новый, более дорогой тарифный план, если специально не отказались от него, отмечает AGCM.

Регулятор считает, что такая практика может нарушать законодательство о защите прав потребителей. Microsoft не предоставила пользователям достаточной информации для оценки изменений в сервисе и, как следствие, для принятия информированного решения о том, стоит продлевать подписку или нет.

Акции Microsoft прибавляют в цене 0,8% на предварительных торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 27%.

Microsoft Италия
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