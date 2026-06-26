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Kia в январе-мае увеличила продажи на 4%, тогда как мировая отрасль упала на 5%

Это позволило Kia занять более 4% мирового рынка

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Продажи Kia Corp. в январе-мае выросли более чем на 4%, в то время как мировой спрос в автомобильной отрасли упал примерно на 5%, заявил главный исполнительный директор южнокорейской компании Сон Хо Сун на выставке Busan Mobility Show. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, это позволило Kia занять более 4% мирового рынка.

Рост цен на автомобильное топливо, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, подстегнул спрос на электромобили и гибриды. Переход к ним особенно заметен в Европе, где продажи Kia увеличились более чем на 10% только в мае, сказал глава компании. Подъем произошел даже несмотря на усиление конкуренции со стороны китайских компаний.

"Даже после завершения войны в Иране мы ожидаем, что высокие цены на нефть сохранятся в течение некоторого времени, - отметил он. - Хотя региональный спрос различается, эта ситуация будет способствовать росту спроса на электромобили и гибриды".

На американском рынке Kia сохранила уверенный рост за счет укрепления позиций гибридных моделей, включая популярный большой внедорожник Telluride. Компания также готовится представить в США новый среднеразмерный пикап в рамках планов по расширению линейки гибридных автомобилей до восьми моделей к 2030 году.

Kia США Иран Сон Хо Сун Ближний Восток Южная Корея
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