"Алор+" переведет активы клиентов в другой депозитарий

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - ООО "Алор+" переведет активы клиентов на обслуживание в другой депозитарий "в ближайшее время", сообщила компания.

"Отзыв депозитарной лицензии не создает рисков блокировки денежных средств и ценных бумаг клиентов", - сказано в сообщении.

Компания отметила, что ее брокерская лицензия остается действующей. "Компания обеспечит корректный переход и продолжит предоставлять брокерские услуги на базе нового депозитария", - добавляется в сообщении.

Банк России решил аннулировать лицензию на осуществление депозитарной деятельности ООО "Алор+" из-за нарушений антисанкционного регулирования.