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"ВУШ Холдинг" возобновляет реализацию программы buyback

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - ПАО "ВУШ Холдинг" (головная компания группы Whoosh, оператора одноименного сервиса кикшеринга) с 26 июня возобновляет программу buyback, сообщила компания.

Программа buyback стартовала с 25 августа 2025 года, срок ее действия - 1 год. Максимальный объем программы - до 1,5 млн акций, что эквивалентно около 1,3% уставного капитала. Последний раз компания производила выкуп акций в рамках программы в декабре 2025 года.

Ранее 26 июня компания сообщила, что акумулировала средства для полного погашения облигаций 2 июля, после чего решила возобновить выкуп акций.

"После полного формирования средств для июльского погашения (облигаций - ИФ) и с учетом текущих котировок акций Whoosh принял решение возобновить программу buyback, начиная с сегодняшнего дня. Реализация программы не влияет на средства, предназначенные для погашения облигаций, финансирование операционной деятельности и планы по снижению долговой нагрузки", - говорится в сообщении.

"Мы считаем, что текущая капитализация существенно недооценивает фундаментальную стоимость бизнеса и результаты операционного разворота, которые компания демонстрирует в текущем сезоне", - прокомментировал основатель и гендиректор Whoosh Дмитрий Чуйко.

По его словам, в компании понимают, что текущая динамика акций отражает не только общее снижение российского фондового рынка, но и опасения инвесторов в отношении погашения облигаций 2 июля, долговой нагрузки и способности генерировать свободный денежный поток.

"Сегодня мы отвечаем на главный вопрос конкретным фактом: средства для полного погашения выпуска и выплаты купонного дохода сформированы. Исполнение обязательств не зависит от дополнительного финансирования. Погашение состоится в полном объеме и в установленный срок", - заверил Чуйко.

По его словам, операционная деятельность Whoosh остается устойчивой к внешним вызовам. "В частности, локальный дефицит бензина в некоторых регионах не оказывает существенного влияния на операционные процессы и маржинальность бизнеса, поскольку более 60%, а в некоторых регионах - например, на юге РФ - до 90% процессов зарядки парка осуществляется непосредственно на самокатах. При необходимости мы оперативно можем нарастить эту долю", - уточнил глава компании.

"ВУШ Холдинг" сохраняет прогноз на 2026 год: выручка - свыше 14 млрд рублей, EBITDA - более 4,5 млрд рублей и рентабельность по EBITDA - выше 30%. Также сохраняется цель снизить соотношение чистого долга к EBITDA ниже 3х с 3,69х в 2025 году.

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