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Юань поднялся выше 11,5 руб. впервые с 8 апреля

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань активно растет на Московской бирже на торгах в пятницу, поднялся выше 11,5 руб. впервые с 8 апреля. Рубль дешевеет на фоне длительного снижения цен на нефть.

Курс юаня составил 11,4965 руб. в 16:52 мск, что на 32,7 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом курс юаня оказался на 45,25 копейки выше уровня действующего официального курса.

"Сейчас на рынке РФ дисбаланс, что отражается также и в росте юаневых "овернайт" ставок. Экспортеры, судя по всему, уже продали необходимый для уплаты налогов объем валюты. При этом, судя по динамике открытых позиций во фьючерсах, инвесторы активнее спекулируют против рубля как на фоне удешевления нефти марки Urals, так и в ожидании снижения продаж валюты ЦБ с 1 июля. В целом текущую неделю курс, похоже, завершит вблизи 11,2-11,3 руб./юань", - комментируют ситуацию на рынке аналитики банка "Санкт-Петербург".

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