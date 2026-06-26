Индекс МосБиржи к вечеру протестировал 2300п

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу развил коррекционный отскок за счет закрытия коротких позиций игроками перед выходными; сдерживающим фактором остается дешевеющая нефть (фьючерс на Brent торгуется в районе $72,5 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля отскочил к рубежу 2300 пунктов после утреннего падения в район 2200 пунктов.

К 16:35 индекс МосБиржи составил 2300,28 пункта (+1,9%, минимум сессии - 2203,25 пункта), индекс РТС - 958,08 пункта (+1,9%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 5,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 июня, составляет 75,6347 руб. (+86,09 копейки). На биржевом рынке цена фьючерсов на доллар взлетела выше 78 руб./$1, прибавив около двух рублей.

Подорожали акции "Татнефти" (+5,2%), "ВК" (+5%), МКБ (+4,8%), "ЛУКОЙЛа" (+4,5%), ПАО "Южуралзолото" (+3,7%), АФК "Система" (+3,4%), ПАО "Группа Позитив" (+3%), "Русала" (+2,9%), "Роснефти" (+2,6%), "НОВАТЭКа" (+2,4%), "Яндекса" (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (+2,1% и +3,8% "префы"), "Норникеля" (+2%), "Хэдхантера" (+1,6%), "Московской биржи" (+1,5%), ВТБ (+1,2%), "Северстали" (+1,1%), "Газпрома" (+1%), "НЛМК" (+0,9%), "ФосАгро" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Полюса" (+0,3%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы").

ВТБ в мае 2026 года сократил чистую прибыль по МСФО в 2,5 раза по сравнению с таким же месяцем прошлого года, до 27,3 млрд рублей, говорится в сообщении банка. В целом за пять месяцев группа заработала 190,1 млрд рублей чистой прибыли, что на 18,7% хуже результата за тот же период прошлого года. Прогноз по прибыли ВТБ на 2026 год - 600-650 млрд рублей.

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-2,2%), "Интер РАО" (-1%), "Т-Технологии" (-0,6%), "ИКС 5" (-0,3%), "МТС" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) продлило до 25 июля истекающую 27 июня лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с "ЛУКОЙЛом" для продажи LUKOIL International GmbH (LIG, владеет иностранными активами НК) или любой контролируемой компании. При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением OFAC.

Как сообщалось, 22 октября 2025 года OFAC внесло в санкционный список (SDN List) "ЛУКОЙЛ" и ряд его дочерних обществ. После введения санкционных ограничений НК объявила о намерении продать зарубежные активы.

Совет ЕС продлил в четверг ограничительные меры Евросоюза еще на 12 месяцев, до 31 июля 2027 года, в связи с "действиями Российской Федерации, дестабилизирующими ситуацию на Украине". В Брюсселе напомнили, что это решение последовало за политическим соглашением Европейского совета от 18-19 июня 2026 года, на заседании которого лидеры ЕС договорились продлить экономические санкции против РФ на год.

Москва останется угрозой для НАТО в долгосрочной перспективе, заявил в четверг генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. "Россия остается нашей текущей и долгосрочной угрозой. Она инвестирует более 40% своего бюджета в оборону", - сказал Рютте, выступая в Атлантическом совете. При этом он добавил, что ряд других стран продолжает наращивать военный потенциал и создавать дополнительные угрозы.

Мнение экспертов

По словам аналитика ФГ "Финам" Егора Вершинина, негативом для рынка акций РФ остается пробуксовка переговорного трека по российско-украинскому урегулированию и жесткая риторика ЦБ РФ по ключевой ставке. Инвесторы по-прежнему не видят триггеров для разворота акций вверх: дисконт российских акций к историческим мультипликаторам сохраняется, а высокая доходность депозитов оттягивает ликвидность с рынка акций. На этом фоне даже дивидендные истории не вызывают устойчивого спроса - любой рост встречает продажи, что указывает на доминирование продавцов и осторожный настрой инвесторов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на уходящей неделе рынок акций ускорил падение и обновил годовые минимумы, отыгрывая "ястребиные" итоги июньского заседания ЦБ РФ, более низкие цены на нефть и металлы, а также сохранение напряженности в украинском конфликте. Между тем в финале недели усилились попытки отскока от технически важных уровней, которые могут получить развитие при появлении надежд на возобновление мирных переговоров по Украине или иных обнадеживающих сигналов.

Зарубежные рынки

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 4,2%, австралийский ASX подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi упал на 5,8%, китайский Shanghai Composite - на 2,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX снижаются на 0,8-1,5%) и США (индексы к 16:35 мск просели на 0,4-1,4% во главе с Nasdaq).

Нефть

На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены отыграли часть потерь, но остаются под давлением на ожиданиях восстановления поставок топлива на мировой рынок через Ормузский пролив.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 16:35 мск в пятницу составила $72,58 за баррель (-3,6% и +2,1% в четверг), августовская цена фьючерса на WTI - $69,64 за баррель (-3,2% и +2,2% накануне).

Накануне обе марки подорожали после сообщений СМИ о том, что силы Корпуса стражей исламской революции в четверг атаковали грузовое судно под флагом Сингапура в районе Ормузского пролива. Пострадавших в результате удара нет, но судно получило повреждения.

Из-за атаки Международная морская организация ООН (IMO) приостановила операцию по эвакуации около 11 тыс. моряков, застрявших в Персидском заливе.

Между тем саудовская госкомпания Saudi Aramco в пятницу возобновила отгрузки топлива с терминала Рас-Танура, не работавшего почти четыре месяца, показывают данные LSEG. Два супертанкера уже загружаются нефтью на терминале, еще один стоит в очереди. Каждый из этих танкеров способен перевозить 2 млн баррелей нефти.

По оценкам Bloomberg, экспорт нефти из стран Персидского залива достиг 75% довоенного уровня.

Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что интенсивность движения судов через Ормузский пролив близка к уровням до начала конфликта. В частности, в среду через него прошли 72 судна с 20 млн баррелей нефти, сообщил Райт.