Госдуме предложили упростить согласование платы за отказ от сделки

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Стороны предпринимательских договоров смогут устанавливать плату за досрочный выход из сделки независимо от того, насколько она соразмерна стоимости исполнения, соответствующий законопроект (№ 1272483-8), призванный облегчить привлечение финансирования под долгосрочные инвестиционные проекты, правительство внесло в Госдуму.

По действующему законодательству (пункт 3 статьи 310 Гражданского кодекса), стороны могут предусмотреть выплату денежной суммы при одностороннем отказе от исполнения обязательства или изменении его условий. Законопроект прямо закрепляет, что размер такой платы или порядок его определения устанавливается соглашением сторон, в том числе вне зависимости от соразмерности этой суммы стоимости полученного или причитающегося исполнения.

Сейчас, согласно ст. 782 ГК, заказчик вправе отказаться от договора возмездного оказания услуг, оплатив исполнителю фактически понесенные расходы, а исполнитель - отказаться от договора при условии полного возмещения заказчику убытков. Законопроект предлагает разрешить сторонам договора, заключенного в рамках предпринимательской деятельности, самостоятельно определять в договоре последствия одностороннего отказа от него. При этом стороны смогут предусмотреть иной порядок как для отказа заказчика, так и для отказа исполнителя. Т.е. законопроект позволяет сторонами B2B-договора предусмотреть иные последствия отказа.

Аналогичную оговорку - возможность согласовать собственные последствия отказа или прекращения обязательства - предлагается распространить на договоры подряда, транспортной экспедиции, хранения, комиссии, доверительного управления имуществом и простого товарищества, заключенные в рамках предпринимательской деятельности. "Предоставление сторонам указанных договоров права согласовать не предусмотренные законом последствия отказа, включая размер компенсационных платежей, соответствует существу предпринимательского риска и не нарушает баланса интересов профессиональных участников рынка", - говорится в пояснительной записке.

Корректируется и регулирование абонентского договора (статья 429.4 ГК), т.е. когда одна сторона платит фиксированно за право в любой момент обратиться к другой за услугой, даже если фактически за ней не обращается (подписки и абонементы). Главный принцип сохраняется: абонент платит независимо от того, воспользовался он услугой или нет. Но законопроект добавляет два случая, когда плата может оказаться меньше. Во-первых, в самом договоре можно заранее прописать условия, при которых ее размер меняется. Во-вторых, суд сможет уменьшить плату, если будет доказано, что у исполнителя не было фактической возможности оказать услугу в нужном объеме или на оговоренных условиях.

Как отмечается в пояснительной записке, в судебной практике сложилась тенденция к снижению предусмотренного договором размера платы за отказ, а также сохраняется неопределенность в вопросе о том, в каких именно обязательствах такую плату вообще допустимо устанавливать. Поправки, по замыслу разработчиков, должны устранить эту неопределенность и создать правовые условия для финансирования крупных инвестиционных проектов, окупаемость которых рассчитана на долгосрочные договоры с пользователями - в том числе по модели "бери или плати".

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.