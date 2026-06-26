FT сообщила о сложностях у ФРБ Атланты с поиском замены ушедшему Бостику

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Федеральный резервный банк Атланты пока не может найти нового президента, который получил бы одобрение руководства Федеральной резервной системы США, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Рафаэль Бостик, возглавлявший ФРБ Атланты с 2017 года, покинул свой пост в конце февраля. Обязанности президента временно исполняет первый вице-президент и главный операционный директор ФРБ Шэрил Вэнэбл.

Как сообщают источники FT, специальный комитет, созданный для поиска нового главы ФРБ, провел собеседования с тремя кандидатами, но до сих пор не направил свою рекомендацию совету управляющих ФРС и вряд ли примет решение в ближайшее время.

Одним из этих кандидатов является Майкл Фолкендер, бывший заместитель министра финансов США Скотта Бессента, отмечают источники. По их данным, он покинул Минфин в августе 2025 года из-за конфликта с Билли Лонгом, возглавлявшим на тот момент Налоговую службу США. Источники полагают, что шансы Фолкендера получить должность главы ФРБ Атланты невелики.

Два других кандидата, рассматривавшихся на этот пост - Марк Самерлин, занимавший пост экономического советника Белого дома в администрации Джорджа Буша-младшего, и Ребекка Паттерсон - старший научный сотрудник Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR).

Новый президент назначается членами совета директоров ФРБ, но должен быть утвержден советом управляющих Федрезерва.

ФРБ выполняют широкий круг функций - от надзора за банковским сектором до подготовки важных экономический исследований и участия в принятии решений по денежно-кредитной политике. Глава ФРБ Атланты не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2026 году, но получит его в 2027 году.

ФРБ начал поиск преемника Бостика в декабре. Он ищет руководителя, имеющего тесные связи с регионом и готового взять на себя управление организацией с более чем 1,69 тысячи сотрудников.