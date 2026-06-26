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Курс рубля к юаню обновил минимум с начала апреля

Курс юаня на торгах поднимался выше 11,6 рубля

Курс рубля к юаню обновил минимум с начала апреля
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - На торгах пятницы на "Московской бирже" рубль резко подешевел к юаню на фоне снижения котировок нефти.

К 19:00 юань подорожал на 31,95 копейки, до 11,489 рубля. Курс юаня на торгах поднимался выше 11,6 рубля впервые с 3 апреля.

Банк России поднял официальный курс доллара с 27 июня на 1,43 рубля, до 77,0611 рубля, и увеличил курс евро на 1,63 рубля, до 87,4027 рубля.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 по Москве в текущий рабочий день.

"На этой неделе ослабление рубля ускорилось, а биржевой курс превысил 11,6 рубля за юань впервые с начала апреля. При этом наблюдался рост оборота торгов во фьючерсе USDRUBF (+25% относительно предыдущей недели). Повлиять на рубль могло снижение мировых цен на нефть (ниже $72 за баррель)", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

"Сейчас на рынке дисбаланс, что отражается и в росте юаневых "овернайт" ставок. Экспортеры, судя по всему, уже продали необходимый для уплаты налогов объем валюты. При этом, судя по динамике открытых позиций во фьючерсах, инвесторы активнее спекулируют против рубля как на фоне удешевления нефти марки Urals, так и в ожидании снижения продаж валюты ЦБ с 1 июля", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Нефть теряет в цене более 4% на торгах в пятницу и завершает неделю резким снижением на фоне быстрого увеличения поставок топлива через Ормузский пролив.

К 19:00 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 4,81% до $71,64 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 3,92%, до $69,09 за баррель.

С начала недели стоимость Brent упала на 11%, WTI - на 9%.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco в пятницу возобновила отгрузку топлива с терминала Рас-Танура, не работавшего почти четыре месяца, показывают данные LSEG. Два супертанкера уже загружаются нефтью на терминале, еще один стоит в очереди. Каждый из этих танкеров способен перевозить 2 млн баррелей нефти.

По оценкам Bloomberg, экспорт нефти из стран Персидского залива достиг 75% довоенного уровня.

Вероятна консолидация котировок нефти Brent в диапазоне $72-75 за баррель на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. Цена Brent на этой неделе вернулась к уровням, наблюдавшимся до эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Главным драйвером падения цен, по мнению экспертов банка, стало поступательное восстановление судоходства через Ормузский пролив.

"Свежая еженедельная статистика Минэнерго США продемонстрировала продолжающееся сокращение коммерческих запасов нефти, которые снизились на 6,1 млн баррелей - до уровня 412,1 млн баррелей, - отмечают аналитики. - Это значение находится примерно на 7% ниже средней нормы за последние пять лет для данного сезона, что указывает на сохраняющийся высокий спрос со стороны американских нефтеперерабатывающих заводов, загрузка которых достигла внушительных 96,1%".

Суммарные запасы нефти в США, учитывающие как коммерческий сектор, так и стратегический резерв, упали до рекордно низких отметок с 1984 года, подчеркивается в комментарии. Однако реакция трейдеров на эти "бычьи" данные Минэнерго оказалась сдержанной.

На следующей неделе эксперты ПСБ ждут консолидацию котировок Brent в диапазоне $72-75 долларов за баррель.

Ставки межбанковского кредитного рынка слабо изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 26 июня, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг осталась на прежнем уровне - 14,12% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в пятницу опустились на 1 базисный пункт и составили 14,1%, 14,57% и 15,42% годовых.

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