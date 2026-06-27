"Холдинг Аква" в этом году возобновит поставки минводы "Ессентуки" в Китай

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - ООО "Холдинг Аква" (производитель минеральной воды "Ессентуки №4", "Ессентуки №17", "Нарзан") намерено в этом году поставить после перерыва в несколько лет первые партии минеральной воды "Ессентуки" в Китай, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Первые поставки продукции бренда "Ессентуки" на китайский рынок запланированы уже в текущем сезоне. Компания рассматривает Китай как одно из ключевых направлений развития экспортных поставок", - сказал представитель компании.

По его словам, поставки этой минводы в КНР совершались ранее, но "на нерегулярной основе" и впоследствии, в 2022 году, были прекращены.

В сообщении пресс-службы компании говорится, что решение о поставках было принято в ходе проходящей в Китае 24-26 июня деловой миссии российских компаний-экспортеров продукции АПК, в которой принимает участие делегация "Холдинг Аква".

"Китайский рынок является для нас одним из приоритетных. Сегодня доля российской минеральной воды в общем объеме импортной продукции данной категории в КНР остается незначительной, что открывает возможности для дальнейшего роста и расширения присутствия отечественных брендов", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Холдинг Аква" Святослава Вилька.

Ранее сообщалось, что в 2025 году компания впервые экспортировала продукцию в Таиланд, Иран и Индию. В планах - начать экспорт в Кувейт, Бахрейн, Катар и Ирак.

ООО "Холдинг Аква" - предприятие полного цикла по добыче, розливу и дистрибуции минеральной воды, в том числе марок "Ессентуки №4", "Ессентуки №17", "Нарзан". В линейку брендов компании также входят минеральные воды Gorji ("Горджи"), "Ледяная жемчужина" и питьевая вода "Архыз Vita". Головная компания холдинга - ООО "Аква Инвестиции".

В структуру холдинга, согласно информации на его сайте, входят производители минеральных вод ООО "Тэсти", ООО "КМВ-Вода", ООО "Холод розлив", АО "Нарзан", ООО "Нарзан-гидроресурсы", ООО "Архыз Оригинал".