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"Промомед" сообщил о запросах из Восточной Европы на эндокринные препараты

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - "Промомед" получает запросы из Восточной Европы на препараты эндокринологического портфеля, сообщил директор по экономике и финансам компании Тимофей Соловьев.

"Наш эндокринологический портфель достаточно востребован. У нас появляются запросы из Восточной Европы, где этих препаратов просто нет. Их просто физически не хватает у тех компаний, которые их сейчас активно производят, для того чтобы поставлять во все регионы", - сказал он в ходе одной из сессий "Инвест Викенд".

На данный момент продукция "Промомеда" представлена более чем в 20 странах СНГ и дальнего зарубежья.

Основой экспортного портфеля являются инновационные фармпрепараты в области эндокринологии, онкологии, редких заболеваний, кардиологии и неврологии.

Компания имеет представительства в Узбекистане и во Вьетнаме. Сообщалось, что фармпроизводство "Промомеда" прошло GMP-аудит профильных госструктур Узбекистана, Ирака, ОАЭ, и в 2026 году планирует пройти международный аудит со стороны еще десяти стран.

Генеральный директор компании Александр Ефремов ранее в интервью "Интерфаксу" сообщил, что по итогам 2026 года доля экспорта в выручке "Промомеда" прогнозируется около 5%.

Промомед
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