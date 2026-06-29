Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,7% на старте торгов основной сессии

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в понедельник вернулся к снижению после локального скачка в пятницу за счет закрытия коротких позиций перед выходными, давление оказывают сохраняющаяся геополитическая напряженность и опасения паузы в монетарном смягчении ЦБ. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,7%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2270,49 пункта (-0,7%), индекс РТС - 928,16 пункта (-0,7%). Среди индексных акций лидируют в снижении бумаги "Полюса" (-2%), "ВК" (-2%), "ММК" (-1,9%), "Норникеля" (-1,7%), но подросли акции "Группы компаний ПИК" (+1,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 июня, составляет 77,0611 руб. (+1,43 рубля).

Подешевели также акции "Хэдхантера" (-1,6%), "АЛРОСА" (-1,4%), "Татнефти" (-1,4%), "Яндекса" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Интер РАО" (-0,9%), "ФосАгро" (-0,9%), "Газпрома" (-0,8%), АФК "Система" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,6%), ВТБ (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,5% "префы"), "ИКС 5" (-0,1%).

Подорожали акции "МТС" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Удары ВСУ по критической инфраструктуре России преследуют цель внести раскол в обществе, приостановить наступление российских Вооруженных сил и навязать свои условия для переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

По словам Путина, текущий дефицит топлива на внутреннем рынке из-за ударов по энергоструктуре некритичен, нужно быстрее выводить НПЗ из ремонтов, обеспечить наращивание импорта нефтепродуктов.

Также Путин заявил в ходе совещания о ситуации на топливном рынке, что ее стабилизация зависит от принятия системных мер: необходимо нарастить производство топлива и выдержать экономически обоснованные цены на него.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день по максимуму используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, а также задействован потенциал малых и средних НПЗ. Кроме того, перенесены плановые ремонты таких предприятий, а текущие проводятся в сокращенные сроки. Он напомнил, что для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает круглосуточно.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, в минувшую пятницу рынок акций отскочил вверх за счет закрытия коротких позиций инвесторами перед выходными на фоне сильной перепроданности отечественных бумаг. Однако далее восходящий импульс ослаб, поскольку улучшения фундаментальных факторов для рынка по-прежнему не видно. Геополитическая напряженность остается очень высокой, а выходящие статданные по инфляции, впитавшие влияние топливного кризиса, являются дополнительным аргументом для ЦБ не спешить с дальнейшим смягчением ДКП. При этом цены на нефть уже вплотную подошли к отметке $70 за баррель марки Brent. Так что говорить о достижении рынком акций "дна" и формирования устойчивого подъема пока, судя по всему, преждевременно, считает аналитик.

С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс МосБиржи в ходе отскока протестировал уровень 2300 пунктов. Индекс остается в зоне перепроданности, и если ему в итоге удастся закрепиться выше данного уровня, целью дальнейшего повышения станет отметка 2400 пунктов, полагает Додонов.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин считает, что нисходящий тренд на рынке акций РФ сохраняется.

На выходных США и Иран обменялись ударами, но вновь решили договориться об их прекращении. Поэтому слабость нефти окажет небольшое давление на акции российской нефтянки. В целом ничего принципиально на рынке акций не изменилось - среднесрочный тренд остается нисходящим, поводов для инвестиционных покупок акций "широким фронтом" нет. При этом перепроданность частично снята, что открывает возможности для очередных "медвежьих" атак, для которых нужен лишь небольшой негатив, считает аналитик.

В случае пробоя 2200 пунктов по индексу МосБиржи, а вероятность этого высокая, рынок может очень быстро спуститься в район 2000 пунктов за счет сокращения доли акций в портфелях крупными и средними инвесторами, полагает Зацепин.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов также отмечает, что рынок акций будет осмысливать оправданность пятничного отскока.

"Рынок смог снять первичную перепроданность. Однако за выходные дополнительных вводных для развития отскока и снижения опасений по экономике и ДКП рынок не получил. Полагаем, что после бурного пятничного движения рынка инвесторы предпочтут занять выжидательные позиции в "фишках", что может привести к переходу индекса МосБиржи к консолидации в диапазоне 2250-2320 пунктов", - считает аналитик.

В США в минувшую пятницу индексы акций просели на 0,1-0,2%, давление на рынок оказали опасения в отношении перспектив искусственного интеллекта и чрезмерности соответствующих расходов компаний после сообщения The New York Times о том, что OpenAI может отложить IPO.

Инвесторы также оценивали данные министерства торговли США о внешнеторговом балансе, согласно которым в мае страна увеличила дефицит торговли товарами до максимальных более чем за год $105,8 млрд по сравнению с $83 млрд месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали отрицательное сальдо на уровне $85 млрд, сообщает Trading Economics.

Импорт товаров в прошлом месяце вырос на 3,6% и составил $313,4 млрд, обновив максимум за 14 месяцев. Экспорт сократился на 5,4% - до $207,7 млрд.

Между тем индекс потребительского доверия в США в июне вырос до 49,5 пункта с 44,8 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение индикатора оказалось лучше предварительной оценки в 48,9 пункта. Эксперты ожидали ее пересмотра до 50 пунктов.

В Азии в понедельник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский ASX - на 0,7%, южнокорейский Kospi просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,2%, гонконгский Hang Seng растет на 2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,8%).

Розничные продажи в Японии в мае увеличились на 5,3% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности страны. Рост ускорился по сравнению с 2,8% в апреле и стал максимальным с ноября 2023 года. Апрельский показатель был пересмотрен, предварительно сообщалось о подъеме на 2,1%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение продаж в прошлом месяце на 3,2% в годовом сравнении, по данным Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены умеренно растут на фоне очередной эскалации напряженности на Ближнем Востоке в выходные.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $72,26 за баррель (+0,4% и -4,3% в пятницу), августовская цена фьючерса на WTI - $69,84 за баррель (+0,9% и -3,7% в пятницу).

На прошлой неделе Brent подешевела на 10,6%, WTI - на 9% благодаря быстрому увеличению поставок топлива через Ормузский пролив. Однако в выходные США и Иран вновь обменялись ударами, что показало хрупкость достигнутого ими перемирия. Движение танкеров через Ормузский пролив снова замедлилось после атаки Ирана на суда, в том числе на танкер, связанный с Катаром.

Вооруженные силы США вслед за этим нанесли удары по иранским целям в районе пролива, а Тегеран атаковал американские военные базы в Кувейте и Бахрейне.

Нефтяные котировки опустились с максимумов, зафиксированных в начале сессии в понедельник, после появления информации о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара Дохе во вторник. Стоимость Brent ранее поднималась до $73,39 за баррель, WTI - до $70,85 за баррель.