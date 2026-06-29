Рубль утром снижается в паре с юанем на Московской бирже

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань растет на Московской бирже при открытии торгов в понедельник. Рубль дешевеет с учетом снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров под уплату налогов. В понедельник они перечисляют в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,5425 руб. (+5,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 20,66 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Приближение окончания очередного налогового периода экспортеров привело к ускорению снижения курса рубля. Четверг стал последним днем, когда компании могли продать инвалюту в режиме TOM (на завтра), чтобы получить рубли в понедельник, на который приходится пик фискальных платежей. При этом многие могли это сделать заранее. Спрос на иностранную валюту, вероятно, продолжает увеличиваться, в том числе со стороны растущего импорта. В то же время ее предложение остается ограниченным из-за давления на экспорт со стороны санкций и геополитики. Юань подошел к ближайшему сопротивлению 11,6 руб., учитывая взятый темп роста, оно может быть преодолено уже сегодня. В таком случае следующей целью роста будет психологически важный уровень 12 руб.", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефть умеренно дорожает в понедельник на фоне очередной эскалации напряженности на Ближнем Востоке в выходные.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:08 по московскому времени составляет $72,29 за баррель, что на 0,43% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1%, до $69,9 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 10,6%, WTI - на 9% благодаря быстрому увеличению поставок топлива через Ормузский пролив. Однако в выходные США и Иран вновь обменялись ударами, что показало хрупкость достигнутого ими перемирия. Движение танкеров через Ормузский пролив снова замедлилось после атаки Ирана на суда, в том числе на танкер, связанный с Катаром.

Вооруженные силы США вслед за этим нанесли удары по иранским целям в районе пролива, а Тегеран атаковал американские военные базы в Кувейте и Бахрейне.

Нефтяные котировки опустились с максимумов, зафиксированных в начале сессии в понедельник, после появления информации о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара Дохе во вторник. Стоимость Brent ранее поднималась до $73,39 за баррель, WTI - до $70,85 за баррель.