ОСК создаст собственный дивизион двигателестроения

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) сформирует собственный дивизион двигателестроения и будет развивать центры судостроения, сообщил генеральный директор ОСК Андрей Пучков.

"Мы продолжим при поддержке руководства страны программу масштабных изменений ОСК, формирования современных центров судостроения и собственного дивизиона двигателестроения", - говорится в поздравлении Пучкова в связи с Днем кораблестроителя, текст которого опубликован в сообщении корпорации в мессенджере Max.

По его словам, в корпорации уже начат переход на унифицированные платформенные решения для различных типов судов, в том числе грузовых, рыбопромысловых, судов специального назначения.

"Приступили к разработке крупнотоннажных океанских судов, которые у нас раньше не строили. Для этого в Санкт-Петербурге, по сути, создается новый судостроительный комплекс. В настоящее время разворачиваем производство малооборотных двигателей и судового комплектующего оборудования", - заявил глава ОСК.

Пучков также сообщил, что за 2025 год ОСК передала заказчикам порядка 50 кораблей и судов различных классов, а всего за последние три года - 110 кораблей и судов.