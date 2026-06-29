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Совет директоров "Аэрофлота" получит вознаграждение до 50,3 млн рублей

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Аэрофлота" приняли решение выплатить вознаграждение членам совета директоров за 2025-2026 корпоративный год в общей сумме до 50,34 млн руб., передал корреспондент "Интерфакса" с годового собрания.

Самые большие выплаты предусмотрены для советника аппарата управления ООО "СИБУР" Игоря Каменского (11,2 млн руб.) и гендиректора ООО "Авиакапитал-Сервис" (лизинговая структура "Ростеха") Романа Пахомова (10,4 млн руб.). Ректор Финансового университета при правительстве РФ Станислав Прокофьев, как ожидается, получит 8,4 млн руб., спецпредставитель президента по цифровому развитию, директор направления "Технологии" АСИ Дмитрий Песков и гендиректор ПАО "ОАК" Вадим Бадеха - по 7,2 млн руб. Главе "Ростеха" Сергею Чемезову предназначена выплата в 6 млн руб. Указанные суммы могут быть скорректированы с учетом фактического персонального участия в заседаниях совета директоров и комитетах этого органа управления.

Гендиректору "Аэрофлота" Сергею Александровскому и остальным членам совета, которые являются госслужащими, по закону выплаты не полагаются.

Также на собрании утвержден состав совета директоров "Аэрофлота", который будет работать в новом корпоративном году. По сравнению с предыдущим составом произошло только одно изменение: вместо бывшего министра транспорта Романа Старовойта в совет вошел сменивший его на этом посту Андрей Никитин. Помимо него и перечисленных выше в совет переизбраны: зампред правительства Виталий Савельев (в прежнем составе возглавлял совет), глава Минцифры Максут Шадаев, замглавы Минфина Алексей Моисеев, заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов. Согласно материалам к собранию, в совет были номинированы 12 человек на такое же количество мест, то есть выборы были безальтернативными.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную компанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций компании, 1,2% составляют квазиказначейские бумаги, 0,0001% - у менеджмента, 25% находятся в свободном обращении.

Аэрофлот
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