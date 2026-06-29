Акционеры "Аэрофлота" одобрили дивиденды за 2025 год в 5,29 руб./акция

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Аэрофлота" одобрили рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды за 2025 год в размере 5,29 руб. на одну акцию, передал корреспондент "Интерфакса" с годового собрания.

Всего на дивиденды будет направлено более 21 млрд руб., что составляет 100% от прошлогодней чистой прибыли группы по МСФО, скорректированной на неденежные эффекты. Реестр для получения дивидендов закроется 17 июля. Выплаты должны быть произведены до 21 августа.

Также акционеры одобрили рекомендацию направить более 102 млрд руб. на покрытие накопленного убытка прошлых лет (за 2020-2023 гг.): на конец 2025 года он составил 299,6 млрд руб. по РСБУ.

Дивполитика "Аэрофлота" предполагает выплату в размере 50% от годовой скорректированной чистой прибыли по МСФО. При этом по российскому законодательству размер выплаты ограничен прибылью по РСБУ с учетом незначительных отчислений для увеличения резервного фонда.

На дивиденды за 2024 год компания направила по 5,27 руб. на акцию, общие выплаты составили 20,952 млрд руб. - это около 95% от чистой прибыли по РСБУ. До этого в последний раз дивиденды выплачивались "Аэрофлотом" в 2019 году.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную компанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.