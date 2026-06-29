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Минпромторг просит суд приостановить права кипрских структур в цепочке владения "ФосАгро"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ подал в Арбитражный суд Московской области иск о приостановке корпоративных прав кипрской Owl Nebula Enterprises в МКООО "Хлодвиг Энтерпрайзес" до конца 2026 года, следует из картотеки суда.

Через "Хлодвиг Энтерпрайзес" вместе с МКООО "Адорабелла" семья Гурьевых контролирует 43,66% акций "ФосАгро". "Хлодвиг", согласно ЕГРЮЛ, принадлежит компании Owl Nebula, "Адорабелла" - кипрской же Dubhe Holdings.

К последней ведомство также подало иск, его суть не раскрывается. Оба заявления приняты к производству, заседания по ним назначены на 20 и 21 июля.

В марте "Адорабелла" и "Хлодвиг Энтерпрайзес" были включены в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО).

Статус ЭЗО дает возможность российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры. Он также позволяет в судебном порядке временно приостановить корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.

"Хлодвиг" и "Адорабелла" в 2022 году были редомицилированы из Швейцарии в САР на острове Октябрьский (Калининградская область). До "переезда" они назывались Chlodwig Enterprises AG и Adorabella AG.

По состоянию на середину 2023 года "Хлодвиг" и "Адорабелла" владели 20,31% и 23,35% акций "ФосАгро" соответственно.

В конечном итоге "Хлодвиг" и "Адорабелла" находятся под контролем траста, экономическими бенефициарами которого являются члены семьи Андрея Гурьева-старшего, раскрывала "ФосАгро"на своем сайте в 2022 году.

ФосАгро Минпромторг РФ
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