Nasdaq и NYSE проведут церемонию начала торгов из Овального кабинета 4 июля

Так они отметят запуск "счетов Трампа"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Представители Nasdaq и Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) планируют позвонить в колокол 4 июля, сигнализируя о начале торгов, из Овального кабинета. Таким образом они хотят отметить запуск "счетов Трампа", объявил в эфире CNBC экономический советник Белого дома Кевин Хассетт.

Эта инициатива предусматривает, что государство автоматически будет открывать счет на $1 тысячу на имя каждого ребенка, родившегося в США в период с 2025 по 2028 год. Средства будут инвестированы в индексные фонды, доступ к ним владельцы получат после достижения 18 лет. Деньги можно будет потратить на оплату высшего образования, первый взнос по ипотеке или открытие стартапа.

"На следующей неделе у нас состоится большая церемония открытия торгов, на которой Nasdaq и NYSE впервые вместе позвонят в колокол из Овального кабинета, - сказал Хассетт. - Они делают это, чтобы отметить запуск счетов и убедиться, что все знают, что пора открыть счет для своего ребенка, даже если он родился не в этом году".

В этом году 4 июля, в который в США празднуют День независимости, выпал на субботу, поэтому в пятницу биржи работать не будут.

Президент США Дональд Трамп звонил в колокол на NYSE в декабре 2024 года, перед тем как во второй раз занять этот пост.