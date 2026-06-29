Рубль на "Мосбирже" заметно подорожал к юаню

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" на торгах понедельника рубль подорожал к юаню в рамках коррекции после сильного падения на прошлой недели. Поддержку рублю мог оказать остаточный спрос экспортеров на рублевую ликвидность в день перечисления в бюджет НДФЛ, страховых взносов, НДС, НДПИ, акцизов и налога на прибыль.

К 19:00 юань подешевел на 11,9 копейки, до 11,37 рубля.

Банк России поднял официальный курс доллара с 30 июня на 69,28 копейки, до 77,7539 рубля, и увеличил курс евро на 1,24 рубля, до 88,6472 рубля.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

Банк России во II полугодии 2026 года будет проводить операции с валютой исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на продажи в размере 0,58 млрд рублей в день. Эта сумма рассчитана исходя из объема чистого инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы в рублях в I полугодии 2026 года в размере 74,8 млрд рублей.

В I полугодии текущего года Банк России корректировал операции с валютой на величину продаж в размере 4,62 млрд рублей в день.

С учетом анонсированного Минфином объема покупок валюты в рамках бюджетного правила с 5 июня по 6 июля (9,91 млрд рублей в день) ЦБ с 1 по 6 июля будет осуществлять суммарную покупку валюты в объеме 9,34 млрд рублей в день (с 5 по 30 июня покупки составляют 5,28 млрд рублей в день).

"Падение нефтяных котировок на ожиданиях скорого урегулирования конфликта в Иране и возобновление судоходства через Ормузский пролив привело к пересмотру рынком потенциального объема будущих валютных поступлений от экспорта. Это спровоцировало рост курса доллара, который на прошлой неделе прибавил почти 6% и вернулся к отметке 77 рублей. Дополнительно динамику могла усилить активизация спекулятивных позиций в преддверии корректировки объема продаж валюты ЦБ, осуществляемых в рамках механизма зеркалирования инвестиций средств ФНБ, которые сократились с 4,6 млрд рублей до 0,6 млрд рублей в день. Рост спроса на иностранную валюту прослеживается и в динамике однодневных ставок привлечения средств в китайских юанях RUSFARCNY, которые уже две недели находятся на повышенных уровнях", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Риски ухода курса валютной пары юань/рубль выше уровня в 11,6 рубл\ за юань остаются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Рубль за прошлую неделю резко ослабился, особенно в пятницу, констатируют эксперты.

Вероятно, экспортеры уже продали основную часть валюты для уплаты налогов, а спрос на нее мог усилиться. Этому способствовать мог переток средств из рублевых инструментов в валютные (на фоне падения российского рынка акций), снижение котировок нефти марки Urals и опасения, связанные с переходом на более низкие нерегулярные продажи валюты ЦБ, указывают аналитики банка.

Минфин в пятницу, 3 июля, объявит июньские объемы FX-операций по бюджетному правилу, но важнее вышедший в понедельник анонс снижения объемов полугодовых продаж валюты от Банка России с 4,62 млрд руб. до 0,58 млрд руб./сутки, отмечают эксперты.

"Сейчас рынок будет осмысливать эти новости, риски ухода выше 11,6 руб. за юань остаются", - говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

Волатильность курса рубля к доллару США в июле сохранится, национальная валюта будет торговаться в диапазоне 75-80 рублей/$1, считает главный экономист "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров.

Утром в понедельник ЦБ объявил объем операций по зеркалированию расходов из ФНБ на II полугодие: 0,6 млрд рублей вместо 4,6 млрд рублей в I полугодии. Эффект на курс рубля оценивается примерно в два рубля и во многом уже учтен в текущем курсе, отмечает эксперт.

Минфин в пятницу расскажет об объеме покупок валюты в июле. "Ждем сохранения на уровне июня - около 200 млрд рублей. Большая часть покупок будет связана с уплатой НДД, поскольку средняя цена II квартала была около $80/баррель. Июньские цены в среднем оказались чуть выше $60/баррель", - указывает Федоров.

Росстат в среду опубликует доклад о социально-экономическом развитии в мае. Также выйдет оценка недельной инфляции и ВВП по использованию за I квартал 2026 года.

В среду начнется Финансовый конгресс Банка России. "Не ждем прорывных заявлений, но цитат будет предостаточно", - отмечает эксперт "БКС МИ".

"Волатильность курса рубля в течение месяца сохранится. Считаем, что рынок успокоится, а рубль укрепится в конце месяца на фоне больших продаж валюты экспортерами под уплату НДД. Ждем продажи валюты на уровне июня. Курс в течение июля будет в диапазоне 75-80 рублей/$1", - пишет аналитик в обзоре.

Нефть в понедельник вечером немного ускорила повышение на фоне очередной эскалации напряженности на Ближнем Востоке в выходные.

К 19:00 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,5% до $73,08 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 1,99%, до $70,6 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 10,6%, WTI - на 9% благодаря быстрому увеличению поставок топлива через Ормузский пролив. Однако в выходные США и Иран вновь обменялись ударами, что показало хрупкость достигнутого ими перемирия. Движение танкеров через Ормузский пролив снова замедлилось после атаки Ирана на суда, в том числе на танкер, связанный с Катаром.

Вооруженные силы США вслед за этим нанесли удары по иранским целям в районе пролива, а Тегеран атаковал американские военные базы в Кувейте и Бахрейне.

Нефтяные котировки опустились с максимумов, зафиксированных в начале сессии в понедельник, после появления информации о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара Дохе во вторник. Стоимость Brent ранее поднималась до $73,39 за баррель, WTI - до $70,85 за баррель.

Ставки межбанковского кредитного рынка слабо изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 29 июня, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу опустилась на 2 базисных пункта - до 14,1% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца не изменились относительно предыдущего торгового дня и в понедельник остались на отметках 14,09% и 14,55% годовых соответственно, версия на срок 6 месяцев уменьшилась на 1 базисный пункт - до 15,39% годовых.