Stoxx 600 слабо вырос, европейские фондовые индексы снизились на 0,2% в понедельник

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились по итогам торгов в понедельник.

Британский FTSE 100, французский CAC 40, германский DAX, итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли примерно по 0,2%.

При этом сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 увеличился на 0,04% - до 636,11 пункта. Наиболее существенный подъем показали акции Bridgepoint Group (+16,1%) и Gerresheimer (+5,9%).

Британская инвестфирма Bridgepoint сообщила о покупке американской платформы для инвестиций в недвижимость Kayne Anderson с оценкой в $1,39 млрд. Германская Gerresheimer, выпускающая медицинскую упаковку, ухудшила прогноз рентабельности в 2026 году, а также отказалась от выплаты дивидендов за прошлый год.

Полупроводниковый сектор продемонстрировал восстановление после снижения на прошлой неделе. Цена акций STMicroelectronics повысилась на 1,6%, ASM International - на 2,5%, ASML Holding - на 2,1%.

Стоимость бумаг германской Nagarro, предоставляющей услуги в сфере цифрового инжиниринга, взлетела почти на 88% - до 35,46 евро. Причиной этого стала новость о том, что индийская Persistent сделала предложение о покупке акций компании по цене 81 евро.

Бумаги Prosus подорожали на 2,4% после того, как инвестфирма объявила о повышении дивидендов на 40% и намерении провести buyback на сумму $5 млрд.

Котировки акций Ipsen выросли на 1,6%. Французская биофармацевтическая компания объявила о покупке американского разработчика препарата для лечения редкого заболевания крови Kartos Therapeutics за $1,75 млрд.

Капитализация BT Group поднялась на 0,6%. Британская телекоммуникационная компания сообщила о создании совместного предприятия с американской Verizon Communications.

Акции ведущих нефтегазовых компаний региона выросли в цене: BP Plc - на 0,7%, Shell - 0,1%, TotalEnergies - на 0,9%, Equinor - на 0,6%.

Аналитики JPMorgan повысили прогноз для Stoxx 600 на конец текущего года до 680 пунктов с ожидавшихся ранее 630 пунктов, отметив сильные показатели корпоративной прибыли, а также улучшение геополитической обстановки. Новая оценка предполагает рост индикатора примерно на 7%.

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в июне увеличился до 95 пунктов по сравнению с 93,7 пункта месяцем ранее, сообщила в понедельник Еврокомиссия. Аналитики в среднем ожидали повышения до 94,3 пункта, по данным Trading Economics.

На этой неделе инвесторы будут следить за ежегодным форумом Европейского центрального банка (ЕЦБ), который пройдет в португальском городе Синтра. Ожидается, что на мероприятии выступят председатель Федеральной резервной системы США Кевин Уорш и глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.

На британском рынке лидером падения котировок стали акции поставщика оборонной продукции Babcock International (-5,2%), а также горнодобывающих компаний Endeavour Mining (-2,9%), Fresnillo (-3%), Anglo American (-2,5%).

Акции British American Tobacco подешевели на 0,7% после сообщения табачного концерна о намерении сократить 5,5 тыс. рабочих мест до конца года в рамках программы оптимизации.

В Германии снизилась стоимость бумаг автопроизводителей: BMW AG - на 2,6%, Mercedes-Benz - на 0,6%, Daimler Truck - на 1,4%, Volkswagen - на 2,7%.