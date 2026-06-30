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Банки РФ в январе-мае увеличили выдачу ипотечных кредитов на 46%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Банки РФ в январе-мае 2026 года предоставили физлицам ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) на 1 трлн 732,8 млрд рублей, что на 45,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года (1 трлн 188,7 млрд рублей), следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Количество предоставленных за этот период кредитов увеличилось в годовом сопоставлении на 43,6%, до 389,4 тыс.

Банки в мае предоставили 75,1 тыс. кредитов на 328,2 млрд рублей, что меньше, чем в апреле по количеству на 10,4%, а по объему - на 8,6%.

В годовом сравнении предоставление ИЖК увеличилось в мае по количеству на 18,7%, по объему - на 14,2%.

Как сообщается в обзоре, опубликованном на сайте ЦБ РФ, выдачи ИЖК по программам господдержки за май сократились на 11,1%, до 179,8 млрд рублей, или около 56,8% общего объема выданных ИЖК, с 202,4 млрд рублей, или 56,4% общего объема месяцем ранее.

В то же время выдача ИЖК на рыночных условиях уменьшилась на 5,2%, до 148,4 млрд рублей со 156,6 млрд рублей.

На балансе банков задолженность по ИЖК (с учетом приобретенных прав требований) на 1 июня составила 22,2 трлн рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5%. В годовом сопоставлении темп прироста портфеля ИЖК снизился до 9,3% с 9,7% (он оставался на этом уровне с 1 марта до 1 мая).

Совокупная задолженность населения по ИЖК (с учетом секьюритизированной части портфеля) составила 24,3 трлн рублей (+0,3% м/м и +10,4% г/г).

Средневзвешенная ставка по ИЖК в мае снизилась до 10,18% с 10,27% в апреле (это был максимум с июня 2019 года, когда она составила 10,28%) при увеличении доли выдачи ИЖК на рыночных условиях, средневзвешенная ставка по которым составила 17,7% после 18,6% в апреле.

Процентная ставка по ИЖК по договорам долевого участия (ДДУ) повысилась до 7,4% (+0,1 п.п. за месяц). Одновременно на рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК снизилась по сравнению с апрелем до 12,5% с 12,7%.

Показатели ипотечного жилищного кредитования физлиц-резидентов в мае 2026 г.:

Показатель М/МГ/Г
Объем предоставленных кредитов за месяц, млрд руб.328,2-8,6%14,2%
Количество предоставленных кредитов за месяц, тыс. шт.75,1-10,4%18,7%
Задолженность по предоставленным кредитам с учетом приобретенных кредитными организациями прав требования на начало след. месяца, млрд руб.22 220,50,2%9,3%
Средний размер кредита за месяц, млн руб.4,3712,1%-3,8%
Средневзвешенный срок за месяц, мес.284,00,5%-8,0%
С НАЧАЛА ГОДА
Объем предоставленных кредитов, млрд руб.1 732,8 45,8%
Количество предоставленных кредитов, тыс.389,4 43,6%

В мае 2026 года топ-3 регионов на рынке ИЖК традиционно составили Москва, Московская область и Санкт-Петербург - как по выдачам, так и по задолженности. При этом среди заемщиков всех регионов, входящих в топ-10 на рынке ИЖК, наблюдалось сокращение выдач ИЖК за месяц, наибольшее сокращение пришлось на выдачи заемщикам, зарегистрированным в Республике Татарстан (-16,3% за месяц).

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