Банки РФ в январе-мае увеличили выдачу ипотечных кредитов на 46%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Банки РФ в январе-мае 2026 года предоставили физлицам ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) на 1 трлн 732,8 млрд рублей, что на 45,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года (1 трлн 188,7 млрд рублей), следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Количество предоставленных за этот период кредитов увеличилось в годовом сопоставлении на 43,6%, до 389,4 тыс.

Банки в мае предоставили 75,1 тыс. кредитов на 328,2 млрд рублей, что меньше, чем в апреле по количеству на 10,4%, а по объему - на 8,6%.

В годовом сравнении предоставление ИЖК увеличилось в мае по количеству на 18,7%, по объему - на 14,2%.

Как сообщается в обзоре, опубликованном на сайте ЦБ РФ, выдачи ИЖК по программам господдержки за май сократились на 11,1%, до 179,8 млрд рублей, или около 56,8% общего объема выданных ИЖК, с 202,4 млрд рублей, или 56,4% общего объема месяцем ранее.

В то же время выдача ИЖК на рыночных условиях уменьшилась на 5,2%, до 148,4 млрд рублей со 156,6 млрд рублей.

На балансе банков задолженность по ИЖК (с учетом приобретенных прав требований) на 1 июня составила 22,2 трлн рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5%. В годовом сопоставлении темп прироста портфеля ИЖК снизился до 9,3% с 9,7% (он оставался на этом уровне с 1 марта до 1 мая).

Совокупная задолженность населения по ИЖК (с учетом секьюритизированной части портфеля) составила 24,3 трлн рублей (+0,3% м/м и +10,4% г/г).

Средневзвешенная ставка по ИЖК в мае снизилась до 10,18% с 10,27% в апреле (это был максимум с июня 2019 года, когда она составила 10,28%) при увеличении доли выдачи ИЖК на рыночных условиях, средневзвешенная ставка по которым составила 17,7% после 18,6% в апреле.

Процентная ставка по ИЖК по договорам долевого участия (ДДУ) повысилась до 7,4% (+0,1 п.п. за месяц). Одновременно на рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК снизилась по сравнению с апрелем до 12,5% с 12,7%.

Показатели ипотечного жилищного кредитования физлиц-резидентов в мае 2026 г.:

Показатель М/М Г/Г Объем предоставленных кредитов за месяц, млрд руб. 328,2 -8,6% 14,2% Количество предоставленных кредитов за месяц, тыс. шт. 75,1 -10,4% 18,7% Задолженность по предоставленным кредитам с учетом приобретенных кредитными организациями прав требования на начало след. месяца, млрд руб. 22 220,5 0,2% 9,3% Средний размер кредита за месяц, млн руб. 4,371 2,1% -3,8% Средневзвешенный срок за месяц, мес. 284,0 0,5% -8,0% С НАЧАЛА ГОДА Объем предоставленных кредитов, млрд руб. 1 732,8 45,8% Количество предоставленных кредитов, тыс. 389,4 43,6%

В мае 2026 года топ-3 регионов на рынке ИЖК традиционно составили Москва, Московская область и Санкт-Петербург - как по выдачам, так и по задолженности. При этом среди заемщиков всех регионов, входящих в топ-10 на рынке ИЖК, наблюдалось сокращение выдач ИЖК за месяц, наибольшее сокращение пришлось на выдачи заемщикам, зарегистрированным в Республике Татарстан (-16,3% за месяц).