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Георгий Горшков возвращается в ВТБ на должность зампреда правления

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ утвердил Георгия Горшкова на должность зампреда правления банка, он будет отвечать за розничный бизнес группы, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

"У нас будет "старый" новый зампред Горшков, который будет возглавлять розничный бизнес банка и отвечать за взаимодействие с банком Wildberries", - сказал Костин.

Кроме того, набсовет ВТБ принял решение назначить на должность зампреда правления Дмитрия Брейтенбихера, который до этого занимал пост члена правления банка.

Курировавшая до этого розницу ВТБ Ольга Скоробогатова займется сферой искусственного интеллекта и IT-блоком вместо ушедшего из банка Вадима Кулика, уточнил Костин.

Горшков, много лет работавший в ВТБ, был назначен куратором финтех-направления Wildberries-Russ (ООО "РВБ") в августе 2025 года и возглавил дочерний банк объединенной компании.

Горшков с 2007 по 2012 год занимал должность члена правления розничной "дочки" банка - ВТБ 24, затем был первым зампредом правления Лето банка, на базе которого в 2016 году был создан Почта банк. В Почта банке он проработал до 2020 года, затем возглавлял страховщика из периметра группы ВТБ, а в 2023-2025 годах руководил розничным направлением банка в статусе его зампреда.

Андрей Костин ВТБ Георгий Горшков
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