"Система" привлекла "инвестиционный ресурс" на 320 млрд руб., заложив неназванные ценные бумаги

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" получило 320 млрд рублей в качестве "инвестиционного ресурса" для погашения корпоративного долга и публичных обязательств, говорится в комментарии первого вице-президента корпорации Ильи Филатова к сообщению компании на ленте раскрытия информации.

Во вторник АФК на ленте раскрытия сообщила о совершении сделки по выдаче независимой гарантии и договора залога. По ее условиям, АФК как гарант обязуется по требованию неназванного бенефициара "уплачивать денежные суммы в рамках обеспеченных денежных обязательств принципала, имеющихся перед бенефициаром и подлежащих исполнению, возврату или уплате в пользу бенефициара принципалом".

При этом "Система" выдает в залог "ценные бумаги в обеспечение исполнения денежных обязательства залогодателя по выданной независимой гарантии". О каких именно ценных бумагах идет речь, в сущфакте не раскрывается. Срок исполнения обязательств по сделке - до конца 2030 года.

"Полученный в рамках сделки дополнительный инвестиционный ресурс будет также направлен на развитие текущего портфеля активов и новые перспективные проекты. Сделка <...> стала возможна благодаря активной поддержке нашего партнера - ВТБ", - отметил Филатов.

В марте глава АФК "Система" Тагир Ситдеков рассказывал в интервью "Интерфаксу", что корпорация - в рамках оптимизации долга - прорабатывает различные инструменты, одним из прорабатываемых вариантов являются "структурные сделки с банками".

"Речь идет о модели разделения доходности, позволяющей внешнему инвестору участвовать в росте стоимости активов", - говорил топ-менеджер.

По словам Ситдекова, АФК считает приемлемым уровень долговой нагрузки на уровне корпцентра ниже 100 млрд рублей.

На 31 марта чистые финансовые обязательства корпцентра "Системы" составили 383,3 млрд рублей, увеличившись на 4,1% с 31 декабря 2025 года.

Наиболее дорогостоящие активы в портфеле "Системы" - доли в Ozon и МТС.