Рынок акций РФ завершил торги снижением из-за фиксации прибыли игроками

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил торги во вторник снижением из-за фиксации прибыли игроками на фоне подешевевшей нефти (августовский фьючерс на Brent опустился к $73 за баррель) и в отсутствие свежих драйверов для покупок; сдерживающим фактором остаются опасения паузы в монетарном смягчении ЦБ. Индекс МосБиржи просел ниже 2350 пунктов после локального роста днем выше 2400 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2348,15 пункта (-0,1%, максимум сессии - 2402,41 пункта), индекс РТС - 945,09 пункта (-0,7%). Среди индексных акций лидировали в снижении бумаги АФК "Система" (-4,2%), "ВК" (-3,3%), "Татнефти" (-1,7%), но подросли акции банка "Санкт-Петербург" (+3,1%), "НЛМК" (+2,8%), "ММК" (+2,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 июля, составил 78,2696 руб. (+51,57 копейки).

Подешевели также акции ВТБ (-1,4%, до 73,51 рубля), "Газпрома" (-1,3%), "Аэрофлота" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Норникеля" (-0,9%), "Группы компаний ПИК" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,5% "префы"), "МТС" (-0,2%).

ВТБ рассчитывает в новом стратегическом цикле вернуться к 50%-й выплате дивидендов, заявил глава банка Андрей Костин, выступая на годовом собрании акционеров. Наблюдательный совет ВТБ в мае рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 25% от чистой прибыли за 2025 год (502,1 млрд рублей), что соответствует 125,5 млрд рублей. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 9,71 рубля.

"Мы рассчитываем в течение нового стратегического периода 2027-2029 годов прийти к уровню 50% от чистой прибыли, что также будет способствовать росту привлекательности акций ВТБ", - сказал Костин.

Также Костин сообщил, что акционеры ВТБ утвердили допэмиссию акций номинальным объемом 314 млрд рублей. Средства банку нужны для финансирования сделки с группой Wildberries-Russ (РВБ). ВТБ и маркетплейс в мае объявили о стратегическом партнерстве. Первый шаг - покупка ВТБ 5-процентной доли в дочернем банке РВБ с потенциальной возможностью увеличения владения.

ВТБ по открытой подписке планирует разместить до 6 млрд 292 млн 651 тыс. 866 акций (около 49% от общего количества обыкновенных акций). Цена размещения, которое может пройти в августе, составит 87 руб. за акцию.

Подорожали акции "Северстали" (+2,2%), "Яндекса" (+1,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "Русала" (+0,6%), "ИКС 5" (+0,6%), "ФосАгро" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Хэдхантера" (+0,2%).

Министерство торговли США решило сохранить компенсационные пошлины на фосфорные удобрения из России. По итогам начатого весной пересмотра ведомство пришло к выводу, что отмена пошлин приведет к возобновлению субсидируемого импорта фосфорных удобрений на рынок США. Как говорится в материалах Минторга, актуальная ставка для "ЕвроХима" определена на уровне 24,11%, для "ФосАгро" - 14,64%, для остальных российских поставщиков - 16,64%.

Правительство РФ продолжает оценивать возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива из России, однако по итогам последних совещаний соответствующее решение не было принято, сообщил журналистам в понедельник вице-премьер Александр Новак. Вице-премьер отметил, что правительство принимает все меры, необходимые для стабилизации внутреннего топливного рынка, занимается данным вопросом ежедневно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Россия осуществляет контакты с другими странами относительно возможного импорта нефтепродуктов. "Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка, нацеленный на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос", - отметил представитель Кремля.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс Мосбиржи на отскоке превышал в моменте 2400 пунктов, но во второй половине дня активность покупателей ослабла и индикатор растерял весь прирост. По большей части с начала недели наблюдалось техническое восстановление после эпизода аномальной перепроданности. Геополитическая ситуация пока не демонстрирует признаков улучшения, цены на нефть Brent стабилизировались чуть выше $70 за баррель, рубль ослабляется, но валютный фактор сейчас скорее второстепенен.

США и Иран после очередных взаимных атак договорились о прекращении обмена ударами и проведении нового раунда переговоров в Дохе. Ослабление геополитической напряженности поддержало риск-аппетит инвесторов на мировых фондовых площадках. В Санкт-Петербурге в среду стартует трехдневный Финансовый конгресс Банка России. Регулятор в этот день также опубликует резюме июньского обсуждения ключевой ставки, Росстат - недельный отчет по инфляции и данные о деловой активности компаний в июне. Прогнозный диапазон колебаний индекса Мосбиржи сохраняется в рамках 2300-2400 пунктов, считает Смирнов.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова также отмечает, что показав неплохой рост днем рынок акций к вечеру растерял положительный импульс, индекс МосБиржи не удержал рубеж 2400 пунктов. Во вторник прошел ряд годовых общих собраний акционеров публичных компаний, на которых были утверждены дивиденды. С другой стороны, возможно, рынок был несколько обескуражен заявлением главы Сбербанка Германа Грефа о том, что финансовые результаты эмитентов на российский рынок акций не влияют, и если бы это было не так, то "акции Сбера были бы сейчас в космосе". По всей видимости, многие инвесторы такое мнение разделяют и стараются на позитивных новостях как можно скорее зафиксировать прибыль, полагает аналитик.

Возможно, успешные итоги многих годовых общих собраний акционеров "голубых фишек" стали основанием для фиксации прибыли на российском рынке акций, поскольку внешний макроэкономический и политический фон пока остаются напряженными. Соответственно, риски инвестиций во многие российские акции пока доминируют над возможными прибылями. Это означает, что попытки роста на российском фондовом рынке на этой неделе являются только лишь коррекциями, пояснила аналитик.

Нефть вновь подешевела. Оман совместно с Ираном разрабатывают план взимания платы за транзит грузов через Ормузский пролив, в то время как США и Израиль считают это неприемлемым, при этом Израиль заявляет, что военные действия на Ближнем Востоке рано считать завершенными. Соответственно, можно будет ожидать, что в ближайшие дни цены на нефть будут колебаться в достаточно узких коридорах. Для Brent на текущей неделе коридор колебаний может составить $70-75 за баррель, а индекс МосБиржи в среду будет двигаться в рамках 2300-2400 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, с технической точки зрения индекс Мосбиржи движется в рамках долгосрочного нисходящего тренда, от нижней границы которого (район 2210 пунктов) отступил в июне, сформировав более высокий минимум на гистограмме MACD недельного графика и оставаясь в зоне среднесрочной перепроданности, что говорит о готовности индикатора к коррекционному восстановлению. С другой стороны, отсутствие позитивных фундаментальных сигналов может способствовать развитию падения вплоть до достижения минимумов 2023 года (2140 пунктов) и всего 2022 года (1681 пункт). Ближайшее важное краткосрочное сопротивление находится на 2460 пунктах, а среднесрочное - у 2690 пунктов. Динамика индекса РТС будет зависеть в том числе от колебаний рубля.

С фундаментальной точки зрения российский фондовый рынок в июле продолжит ожидать новостей прежде всего с геополитического фронта, касающихся как санкционных условий, так и возможного возобновления переговоров с Украиной. Обнадеживающие сигналы в этом отношении могут способствовать развитию краткосрочного роста в акциях, в то время как их отсутствие усложнит развитие технического отскока от годовых минимумов. Риски обновления самых низких значений 2023 года и 2022 года не теряют актуальности и будут усиливаться многочисленными дивидендными отсечками, полагает аналитик.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX просел на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), также нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,1%, CAC 40 и DAX выросли на 0,4-1,5%), но растут США (индексы акций к 19:00 по московскому времени подросли на 0,3-1,4% во главе с Nasdaq).

На нефтяном рынке вечером во вторник цены просели, трейдеры ждут очередного раунда переговоров Ирана и США в Дохе и следят за ситуацией вокруг Ормузского пролива.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 19:02 по московскому времени во вторник составила $73,01 за баррель (-0,2% и +1,6% в понедельник), августовская цена фьючерса на WTI - $69,82 за баррель (-1,3% и +2,2% накануне). Срок биржевого обращения августовских контрактов на Brent истекает во вторник. Сентябрьские фьючерсы стоят $73,62 за баррель (-0,4%).

Участники рынка оценивают перспективы урегулирования ближневосточного конфликта перед новым раундом переговоров между США и Ираном.

Переговоры делегаций США и Ирана в Дохе могут пройти в среду, но они будут непрямыми, сообщил во вторник телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на источники. По словам собеседников телеканала, темой дискуссий станет Ормузский пролив и обеспечение стабильности в регионе.

Тем временем аналитики Morgan Stanley отмечают, что поставки через Ормузский пролив восстанавливаются быстрее, чем ожидалось. В банке понизили прогнозы для цены Brent второй раз за последние две недели и теперь ожидают, что средняя стоимость нефтяного бенчмарка Dated Brent (датированный Brent) в третьем и четвертом кварталах составит $75 за баррель. Таким образом, прогноз на третий квартал понижен на $15 за баррель, на четвертый - на $5 за баррель. По оценкам Morgan Stanley, к концу 2027 года Dated Brent будет стоить $70 за баррель.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели после отсечки дивидендов акции ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-11,5%) и МКК "Займер" (-2,4%), также просели бумаги ПАО "Ижсталь" (-7%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (-4,1%), "Эйч Эф Джи" (-3,9%), ПАО "Коршуновский ГОК" (-3,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-3,5%), "М.Видео" (-3,3%).

Выросли "префы" ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+18,8%), акции ПАО "Владимирский химический завод" (+17,1%), ПАО "Бурятзолото" (+13%), ПАО "Светофор групп" (+9,7% и +11,2% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 81,352 млрд рублей (из них 12,91 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,188 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 5,76 млрд рублей на акции АФК "Система").