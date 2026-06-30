РФ в 2026 г. может увеличить экспорт свинины до 430-440 тыс. тонн

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Россия в 2026 году может экспортировать 430-440 тыс. тонн продукции свиноводства на сумму более $1,1 млрд, прогнозирует Национальный союз свиноводов.

"Если продолжится тенденция, которую мы наблюдаем по итогам первого полугодия, то за 2026 год экспорт продукции свиноводства может составить 430-440 тыс. тонн на более чем $1,1 млрд. Это около 9% от нашего внутреннего производства", - сообщил гендиректор союза Юрий Ковалев, которого цитирует "Агроинвестор".

В 2025 году по сравнению с 2024 годом экспорт вырос на 24%, до 398,4 тыс. тонн, экспортная выручка превысила $1 млрд.

Как подчеркнул Ковалев, РФ уверенно вошла в топ-5 мировых экспортеров свинины. В целом отгрузки мяса на внешние рынки выросли на 14%, до 913,4 тыс. тонн на $2,2 млрд.

По его словам, в этом году экспорт уже не может расти такими темпами, как в предыдущие годы, когда поставки прибавляли по 25-30%. Тем не менее, по итогам первых шести месяцев отгрузки продукции свиноводства, оценочно, могут увеличиться на 11%, до 223,1 тыс. тонн. Это несколько снизило излишнее предложение свинины на перенасыщенном внутреннем рынке. Но вместе с этим сократился экспорт мяса птицы и говядины - на 27% и 31% соответственно, что увеличило их предложение в РФ в сумме почти на 70 тыс. тонн, подсчитали в союзе. В целом экспорт мяса из РФ в первом полугодии сократился на 11%, до 408 тыс. тонн.

Положительная динамика отгрузок продукции свиноводства в январе-июне сохранилась за счет увеличения поставок в Китай (почти в 1,7 раза, до 58,5 тыс. тонн) и Белоруссию (на 17%, до 81,8 тыс. тонн). Новой перспективной точкой роста стали Филиппины, куда было вывезено 13,1 тыс. тонн.

По словам Ковалева, в Китае еще есть реалистичные перспективы вырасти в два-три раза. Пока продукцию свиноводства туда поставляют только три российские компании, их доля в общем импорте свинины Китаем по итогам прошлого года составила около 3-4%. Тем не менее, по данным китайской таможни, в мае Россия вошла в топ-3 поставщиков этого вида мяса в КНР, уступив лишь Испании и Бразилии.