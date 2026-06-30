Продажи нефтепродуктов на Петербургской бирже в июне снизились на 24,5%

В I полугодии продажи снизились на 6,7%

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Объемы реализации нефтепродуктов на Петербургской бирже в первом полугодии 2026 года составили почти 17 млн тонн, что на 6,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на сайте площадки. При этом оборот в денежном выражении практически не изменился и составил 1,012 трлн рублей.

Дизельного топлива в январе-июне продано 8,59 млн тонн. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи летнего вида за данный период составили 5,354 млн тонн (-16,7%), зимнего - 1,409 млн тонн (+1,9%), межсезонного - 1,202 млн тонн (+16,8%), арктического - 625 тыс. тонн (+4,1%).

Бензинов продано 4,465 млн тонн - на 13,5% меньше, чем в первом полугодии 2025 года. В частности, продажи Аи-92 снизились на 13,7%, до 2,565 млн тонн, Аи-95 - на 13,1%, до 1,866 млн тонн.

Авиакеросина в январе-июне продано 546 тыс. тонн (-32,3%), топочного мазута - 880 тыс. тонн (-9,4%), СУГ для бытовых нужд и автомобильного транспорта - 1,219 млн тонн (+9,5%).

Биржевые продажи нефтепродуктов в июне составили 2,311 млн тонн, что на 24,5% ниже уровня аналогичного месяца прошлого года. Оборот в денежном выражении сократился на 2,6% - до 170,1 млрд рублей.

Дизельного топлива в уходящем месяце реализовано 1,076 млн тонн, что на 35,4% ниже уровня июня 2025 года. Продажи летнего вида топлива составили 893 тыс. тонн (-39,6%), арктического - 118 тыс. тонн (-10,9%), зимнего - 60 тыс. тонн (+8,8%), межсезонного - 5 тыс. тонн (в июне-2025 продаж данного вида не было).

Бензинов продано 610 тыс. тонн, что на 23,9% меньше, чем в июне 2025-го. Продажи Аи-92 составили 348 тыс. тонн (-21,9%), Аи-95 - 257 тыс. тонн (-26,3%).

Авиакеросина в июне было реализовано 60 тыс. тонн (-62,8%), топочного мазута (включая крекинговый мазут) - 112 тыс. тонн (-7,1%), сжиженных углеводородных газов (СУГ) для бытовых нужд и автомобильного транспорта - 249 тыс. тонн (+30,7%).

Как сообщалось, по итогам 2025 года объем реализации нефтепродуктов на Петербургской бирже снизился на символические 0,1%, до 37,16 млн тонн. В частности, продажи дизельного топлива выросли на 2,7%, до 19,32 млн тонн; бензинов - снизились на 6%, до 10,25 млн тонн.