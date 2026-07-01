Рынки акций Европы во вторник закрылись в плюсе

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили последнюю сессию второго квартала ростом.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,88% - до 641,73 пункта. Индикатор прибавил более 9% за три месяца, показав максимальный квартальный прирост с 2020 года.

Британский FTSE 100 повысился на 0,12%, германский DAX - на 1,5%, французский CAC 40 и испанский IBEX 35 - на 0,44%, итальянский FTSE MIB - на 1,01%.

Поддержку настроениям на рынке оказывали оптимизм в отношении перспектив урегулирования ближневосточного конфликта перед возобновлением переговоров США и Ирана, а также сигналы ослабления инфляционного давления.

Как показали опубликованные во вторник предварительные данные, рост потребительских цен во Франции, гармонизированных со стандартами Европейского союза, в июне замедлился до минимальных с марта 2% в годовом выражении с 2,8% в мае. В Германии годовой темп инфляции снизился до 2,4% с майских 2,7%, в Италии - до 3,1% с 3,2%.

Глава бельгийского ЦБ Пьер Вунш заявил в интервью агентству Bloomberg на финансовом форуме в городе Синтра (Португалия), что основания для дальнейшего повышения ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) стали менее очевидными после заключения перемирия между США и Ираном, поскольку "источник шока" исчез.

"Нам может понадобиться еще один подъем ставки - именно такой сценарий закладывает рынок, однако эта необходимость уже не выглядит столь очевидной, как ранее", - сказал он.

Глава германского Бундесбанка Йоахим Нагель ожидает, что инфляция в еврозоне будет оставаться выше целевого показателя ЕЦБ. "Шок от роста цен на энергоносители все еще сохраняется в системе", - отметил он в интервью CNBC в кулуарах форума в Синтре.

По его словам, подъем ставки по итогам июньского заседания был правильным шагом, однако делать выводы о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики пока рано, поскольку ситуация на Ближнем Востоке остается неопределенной.

Лидером роста среди компонентов Stoxx 600 стала ASML Holding (+6,8%). Другие представители полупроводникового сектора тоже показали позитивную динамику, в том числе, Infineon Technologies (+4,4%), ASM International (+3%), BE Semiconductor (+2,9%) и STMicroelectronics (+1,5%).

В плюсе завершили сессию поставщики оборонной продукции. Акции Babcock International выросли в цене на 3,3%, Rolls-Royce - на 2,1%, BAE Systems, Rheinmetall и Thales - на 2%, Leonardo - на 1,9%.

Заметно повысились котировки Bayer AG (+5,2%), Genmab A/S (+4,5%), Siemens AG (+4,4%), Inficon (+4,4%), Accelleron Industries (+4,1%), Daimler Truck (+3,8%) и Valeo (+3,8%).

Бумаги Siemens Energy подорожали на 5,6% после того, как руководство производителя энергетического оборудования заявило о сохранении высокого спроса на продукцию компании, подтвердив годовой прогноз.

Рыночная стоимость оператора сети супермаркетов J Sainsbury увеличилась на 2,3% на информации о росте его продаж в первом финквартале.

Цена бумаг биотехнологической Abivax подскочила на 38,7% после публикации результатов клинических исследований ее экспериментального препарата для лечения воспалительных заболеваний кишечника. Новые результаты опровергли ранее опубликованные данные, которые заставили инвесторов усомниться в перспективах препарата и спровоцировали обвал акций Abivax в начале месяца.

Капитализация транспортно-логистической A.P. Moeller-Maersk сократилась на 2,2%, несмотря на то, что компания улучшила прогнозы на 2026 год.

Самое сильное падение в составе сводного индекса показали Teleperformance (-11,5%), Kering (-6,9%), SalMar (-6,8%), Entain (-5,5%) и Logitech (-4,8%).

В число лидеров снижения на торгах во Франкфурте вошли Deutsche Telekom (-3,9%), Qiagen (-1,9%), SAP (-1,9%), Volkswagen (-1,8%) и Henkel (-1%), в Лондоне - Smith & Nephew (-4,6%), easyJet (-4,1%), WPP (-4%), Vodafone Group (-3,7%), BT Group (-3,1%).