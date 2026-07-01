Глава ЦБ Индии примет участие в Финансовом конгрессе Банка России

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Председатель Резервного банка Индии Санджай Малхотра примет участие в Финансовом конгрессе Банка России, который проходит в Санкт-Петербурге.

В программе первого дня конгресса был запланирован диалог со специальным гостем, но его имя до сегодняшнего дня не раскрывалось. В обновленной программе указано, что в сессии вместе с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной примет участие Санджай Малхотра.

Малхотра возглавил Резервный банк Индии в декабре 2024 года, до этого он руководил налоговой службой Индии. Малхотра окончил Индийский технологический институт в Канпуре, имеет степень магистра государственной политики от Принстонского университета. Он также имеет более чем 30-летний опыт работы в сфере государственной политики, в том числе в таких областях, как энергетика, финансы и налогообложение.