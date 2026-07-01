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Японский индекс Танкан во II квартале достиг максимума за восемь лет

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний обрабатывающей промышленности, во втором квартале вырос до 22 пунктов с 17 пунктов в предыдущие три месяца, говорится в сообщении Банка Японии.

Значение индикатора достигло максимума более чем за восемь лет (с первого квартала 2018 года). Результат стал неожиданностью для аналитиков.

Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто придерживается иного мнения.

Улучшение настроений было отмечено, в частности, в химической промышленности (до 20 пунктов с 14 пунктов), в производстве цветных металлов (до 36 пунктов с 23 пунктов), в судостроении (до 39 пунктов с 35 пунктов), в текстильной промышленности (до 8 пунктов с минус 5 пунктов).

В производстве продуктов питания и напитков индекс остался на отметке 9 пунктов. При этом в автомобильной промышленности индикатор снизился до 12 пунктов с 13 пунктов.

Индекс, оценивающий настроения небольших предприятий обрабатывающей промышленности Японии, в апреле-июне поднялся до 9 пунктов с 7 пунктов в предыдущем квартале.

Индикатор, оценивающий текущий уровень доверия представителей крупных непроизводственных компаний, вырос до 37 пунктов с 36 пунктов.

Подындекс ожиданий ведущих промышленных корпораций Японии в отношении деловой конъюнктуры поднялся до 17 пунктов с 14 пунктов, компаний непроизводственного сектора - опустился до 28 пунктов с 29 пунктов. Консенсус-прогноз предполагал снижение первого показателя до 13 пунктов и повышение второго до 30 пунктов.

Опрос Банка Японии также показал, что крупные компании планируют в 2026 финансовом году, который начался 1 апреля, увеличить капиталовложения на 11,5%. Рост по итогам прошлого фингода составил 10,1%.

Танкан рассчитывается Банком Японии ежеквартально по итогам опроса крупных японских компаний и отражает уровень их оптимизма. ЦБ придает большое значение этому показателю, поскольку свыше 99% из более чем 9,1 тыс. опрашиваемых компаний отвечают на заданные вопросы, что позволяет воссоздать достаточно полную картину происходящего в экономике.

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