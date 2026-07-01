Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,4%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду возобновил коррекционный рост вслед за нефтью, сдерживающими факторами остаются геополитическая напряженность вокруг Украины и Ирана. Индексы РТС и МосБиржи за минуту основных торгов прибавили 0,4%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2357,46 пункта (+0,4%), индекс РТС - 948,84 пункта (+0,4%). Среди индексных акций лидерами роста выступают бумаги "ИКС 5" (+1,7%), "Группы компаний ПИК" (+1,3%), "НЛМК" (+1,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 июля, составляет 78,2696 руб. (+51,57 копейки).

Подорожали также акции ВТБ (+1,1%), "Т-Технологии" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1%), Сбербанка (+0,9% и +1,1% "префы"), "ФосАгро" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,7%), "Татнефти" (+0,7%), "Северстали" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,2% "префы"), "Интер РАО" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "Хэдхантера" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%).

Подешевели акции АФК "Система" (-1,1%), "Полюса" (-0,4%), "Русала" (-0,4%), "ММК" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп после недавних консультаций с главой Пентагона Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном решил продолжать переговоры с Ираном, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Согласно публикации, в ходе этих консультаций обсуждалась возможность возобновления американских ударов по Ирану, однако Трамп "решил пока придерживаться дипломатических переговоров". По данным газеты, президент сообщил помощникам, что не возражает, если переговоры с Тегераном затянутся дольше установленного для ядерной сделки крайнего срока - 18 августа.

17 июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из 14 пунктов. Ожидается, что переговорный процесс для достижения окончательного соглашения США и Ирана займет 60 дней - вплоть до 17 августа.

В Тегеране не намерены отказываться от права определять условия движения судов через Ормузский пролив, заявил во вторник спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. "Иран никогда не откажется от права управлять транзитом через Ормузский пролив", - цитируют его иранские СМИ. Галибаф подчеркнул, что Иран, согласно подписанному с США меморандуму, ранее летом согласился сделать движение судов через пролив бесплатным, но только на 60 дней.

Условия, по которым суда смогут в дальнейшем следовать через Ормузский пролив, - один из центральных нерешенных вопросов на переговорах Тегерана и Вашингтона. Иран настаивает, что может тем или иным образом взимать плату с судов. США выступают против такого варианта.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, поддержку рынку акций РФ оказывает стабилизация цен на нефть после их существенного снижения за последние недели, а также заметное ослабление рубля. Однако какого-то значимого улучшения фундаментальных факторов, которое могло бы поспособствовать формированию устойчивого восходящего тренда, так и не произошло. Подвижек в геополитике по-прежнему не видно, ситуация с автотопливом на внутреннем рынке остается сложной, также растут ожидания паузы в процессе смягчения монетарной политики Банком России. На таком фоне часть инвесторов предпочитает закрыть длинные позиции после неплохого отскока.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи в ходе отскока накануне достиг уровня 2400 пунктов, где встретил сопротивление и откатился вниз. Индекс покинул зону локальной перепроданности, в связи с чем вероятен некоторый период консолидации, при этом не исключено продолжение снижения к отметке 2300 пунктов, считает Додонов.

По словам ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, утром в среду индекс МосБиржи поднялся в район 2360 пунктов, что в настоящее время можно считать относительно неплохим результатом, так как несколько дней назад индекс проваливался ниже 2300 пунктов. Умеренному оптимизму игроков способствует небольшой рост цен на нефть вкупе с неплохими корпоративными новостями. Однако по итогам прошедших годовых общих собраний акционеров инвесторы уже имеют представление, кто выплатит дивиденды, а кто сэкономит, и получается, что на дивидендах сэкономят многие эмитенты, за исключением госкомпаний и эмитентов с низкой долговой нагрузкой. В этой связи массового притока капитала на рынок акций в виде реинвестированных дивидендов по этой причине вряд ли можно будет ожидать в июле, поэтому рынок достаточно вялый, считает аналитик.

"Ожидаем, что сегодня в ходе основной сессии индекс Московской биржи может показать динамику в коридоре 2330-2380 пунктов", - заключила Мильчакова.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин полагает, что тренд по рынку акций в целом остается нисходящим, при этом недавний рост снял значительную перепроданность, и в принципе рынок готов к новому снижению, как только для этого появятся поводы. Причин же для роста по-прежнему не видно - нет никаких предпосылок для скорого разрешения украинской проблемы, сегодняшние данные Росстата по инфляции, с огромной вероятностью, покажут ее рост, а это сильный сигнал на замедление смягчения ДКП.

К этому можно добавить, что цены на нефть Brent стабилизировались около $73 за баррель, а это ниже прогнозов, которые ранее говорили, что даже с открытием Ормузского пролива нефть пару месяцев будет торговаться в диапазоне $75-85 за баррель, отмечает аналитик.

В США накануне индексы акций выросли на 0,3-1,5% во главе с Nasdaq, при этом по итогам квартала S&P 500 и Nasdaq показали самый сильный подъем с 2020 года, Dow Jones - с 2022 года.

Позитивным фактором для рынка стал оптимизм в отношении перспектив урегулирования ближневосточного конфликта перед новым раундом переговоров между США и Ираном.

Между тем стабилизация цен на нефть вблизи минимумов с конца февраля способствовала снижению опасений относительно ускорения инфляции и повышения процентных ставок Федрезервом.

В среду инвесторы будут оценивать выступление главы Федеральной резервной системы Кевина Уорша на ежегодном форуме Европейского центрального банка в португальском городе Синтра.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX просел на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, биржи Гонконга закрыты в связи с праздником), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,3-0,5%).

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний обрабатывающей промышленности, во втором квартале вырос до 22 пунктов с 17 пунктов в предыдущие три месяца, говорится в сообщении Банка Японии. Значение индикатора достигло максимума более чем за восемь лет (с первого квартала 2018 года). Результат стал неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали снижения до 16 пунктов, по данным опросов Trading Economics и Reuters.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались, инвесторы следят за переговорами в Дохе и оценивают другие новости.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $73,0 за баррель (+0,1% и -1,3% во вторник), августовская цена фьючерса на WTI - $69,48 за баррель (-0,03% и -1,8% накануне).

Во II квартале Brent подешевела примерно на $45 за баррель - максимально с кризисного 2008 года. WTI потеряла в цене порядка $31 за баррель, показав худшую динамику с пандемийного 2020 года.

Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер во вторник на встрече в Дохе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом аль-Тани подтвердили, что США намерены продолжать переговоры с Ираном для достижения всеобъемлющего соглашения, сообщили в МИД Катара.

Отмечается, что в ходе встречи Уиткофф и Кушнер обсудили с аль-Тани ход американо-иранских переговоров, "усилия, направленные на укрепление безопасности и стабильности в регионе посредством диалога и дипломатии", а также прекращение огня в Ливане.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Катар во вторник. В МИД этой стране уточнили, что переговоров на высоком уровне между представителями США и Ирана в Дохе не планируется. Позже телеканал "Аль-Арабийя" информировал, что переговоры американской и иранской делегаций в катарской столице могут пройти в среду, но они будут непрямыми.

Тем временем квоты по добыче нефти семи стран ОПЕК+ с июля вырастут на 188 тыс. баррелей в сутки (б/с), общая квота альянса на июль составит 35,83 млн б/с без учета компенсаций со стороны нарушителей сделки. По итогам последнего заседания в начале июня министры этих стран решили также, что период компенсаций ранее недосокращенной добычи будет продлен до конца 2026 года.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API), согласно которым резервы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились примерно на 6,07 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 4,1 млн баррелей, отмечает Trading Economics. Официальные данные Минэнерго США по запасам нефти в стране выйдут в среду в 17:30 по московскому времени.