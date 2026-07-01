На биржах США полупроводниковый сектор во II квартале показал лучшую в истории динамику

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Индикатор PHLX Semiconductor Sector Index (SOX), отражающий динамику котировок 30 крупнейших представителей полупроводникового сектора с листингом на американских биржах, во втором квартале вырос на рекордные 88%.

Ориентированный на техсектор Nasdaq 100 за тот же период прибавил 28%, более широкий S&P 500 - 15%. Оба из них показали лучший квартальный результат с 2020 года.

SOX рассчитывается с 1993 года. За первую половину 2026 года он подскочил на 101%. Если индекс сохранит такие темпы, то этот год станет для него лучшим.

Главным драйвером котировок в полупроводниковой отрасли в январе-июне стал спрос на чипы памяти и смежную продукцию, отмечает Bloomberg. Лидером роста в составе S&P 500 в этот период стал разработчик постоянной памяти Sandisk, акции которого взлетели на 858%. Второе место занял крупнейший американский поставщик оперативной памяти Micron (+304%), третье - Intel Corp. (+278%), четвертое - Western Digital (+271%), пятое - Seagate (+250%).