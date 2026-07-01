Премьер-министр Японии планирует довести ВВП страны к 2040 году до $6,9 трлн

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - ВВП Японии увеличится до 1100 трлн иен ($6,9 трлн) к финансовому году, который начнется в апреле 2040 года, планирует премьер-министр страны Санаэ Такаити. Об этом сообщает Bloomberg.

"План, охватывающий период до 2040 фингода, направлен на достижение объема частных инвестиций в 230 трлн иен в год и ВВП, близкого к 1100 трлн иен, при одновременном неуклонном снижении отношения долга к ВВП", - заявила Такаити на заседании совета по экономической и фискальной политике.

Номинальный ВВП по итогам фингода, который завершился в марте 2026 года, составил около 670 трлн иен. Исходя из этого, правительство стремится увеличить экономику более чем на 60% в течение следующих 14 лет, отмечает Bloomberg.

"Мы также будем стремиться к достижению - и дальнейшему ускорению - темпов экономического роста более чем на 1% в реальном выражении и 3% в номинальном выражении, как можно скорее", - сообщила Такаити.

Такаити стремится отойти от того, что она называет "давней тенденцией недоинвестирования в Японии", и намерена заявить о себе, предложив долгосрочное видение развития экономики страны. "Использование всего потенциала Японии и её народа для укрепления общей мощи страны во всех отношениях - вот миссия администрации Такаити", - отметила премьер.

Заседание было созвано для обсуждения проекта политики, который определит экономическую повестку японского правительства на предстоящий год. Ожидается, что она будет утверждена примерно в середине июля.