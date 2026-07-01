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ВТБ стал ключевым кредитором АФК "Система", получив в залог пакет акций Ozon

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Банк ВТБ стал ключевым кредитором ПАО АФК "Система", получив в рамках сделки пакет акций Ozon в залог, рассказал журналистам первый зампред банковской группы Дмитрий Пьянов в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Накануне корпорация сообщила о привлечении "инвестиционного ресурса" на сумму в 320 млрд рублей, которые будут направлены на погашения корпоративного долга и публичных обязательств, а также на развитие текущего портфеля активов и новые перспективные проекты. Сообщалось, что сделка "стала возможна благодаря активной поддержке" ВТБ.

В сообщении АФК на ленте раскрытия речь идет о совершении сделки по выдаче независимой гарантии и договора залога. По ее условиям, АФК как гарант обязуется по требованию неназванного бенефициара "уплачивать денежные суммы в рамках обеспеченных денежных обязательств принципала, имеющихся перед бенефициаром и подлежащих исполнению, возврату или уплате в пользу бенефициара принципалом".

При этом "Система" выдает в залог "ценные бумаги в обеспечение исполнения денежных обязательства залогодателя по выданной независимой гарантии". О каких именно ценных бумагах идет речь, в сущфакте не раскрывается. Срок исполнения обязательств по сделке - до конца 2030 года.

Как рассказал Пьянов, средства предоставили ВТБ как "ключевой кредитор" и "несколько финансовых партнеров небанковского характера", уточнив, что никакие другие классические банки в сделке не участвовали. Топ-менеджер не раскрыл названия партнеров.

Какую именно долю в Ozon получил в залог ВТБ Пьянов также не раскрыл, но отметил, что речь идет о доле, пропорционально выданным средствам, включая одну из двух акций категории А.

АФК владеет 31,8% маркетплейса. Еще 34,95% - у АО "О23", владельцем которого являются структуры Александра Чачавы. Остальные акции - в свободном обращении.

Уставный капитал МКПАО "Озон" включает две акции класса А и 216 млн 413 тыс. 733 обыкновенные акции. По одной акции класса А распределено между АФК и "О23", эти бумаги дают право назначать и освобождать до трех членов совета директоров (из девяти), пока держатель владеет не менее 25% компании.

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