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Сбер изучит вопрос выпуска субордов после их реформы

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк изучит возможность выпуска субординированных инструментов после проведения их реформы, текущие ставки по таким инструментам находятся на запретительном уровне, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"Мы изучали (предложения ЦБ РФ по реформе субордов - ИФ), и конечно, мы будем рассматривать такую возможность", - сказал Скворцов в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Прямо сейчас это точно неинтересно, потому что уровень ставок сейчас запретительный для таких инструментов. Заранее давать такую доходность может только банк, который находится в очень критичной ситуации по капиталу, это точно нас не касается", - подчеркнул финдиректор Сбербанка.

Основным источником пополнения капитала банка будет оставаться его прибыль, добавил он.

Сбербанк также считает очень жестким ограничение номинала одной облигации субординированного облигационного займа суммой не менее 10 млн рублей.

"Главное, что нас беспокоит, это ограничение минимальное 10 млн рублей на один чек. На наш взгляд, это очень жёсткое ограничение, учитывая то, что есть много других способов бороться с мисселингом либо с рисками", - отметил Скворцов.

"Говорить, что субординированные облигации, например, Сбербанка, либо других крупнейших банков России, более рискованные, чем многие акции, которые сегодня торгуются на бирже, или корпоративные облигации, которые часто уходит в дефолт, очень странно. Тогда надо везде вводить ограничения. Если этого не будет сделано (ослаблены ограничения - ИФ) и останутся 10 млн рублей, это сильно ограничит спрос и вряд ли этот инструмент будет иметь возможность для большого привлечения капитала", - сказал финдиректор Сбербанка.

ЦБ РФ в июне объявил о планах с 2027 года запустить реформу банковских субординированных инструментов, повысив триггер списания и установив ограничения на выплату процентов.

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