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Объем торгов Мосбиржи в июне вырос на 57% год к году

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в июне 2026 года по сравнению с июнем 2025 года увеличился на 57,0%, до 197,7 трлн рублей со 125,9 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с маем 2026 года объем торгов вырос на 22,5%, со 161,5 трлн рублей.

Объем торгов в январе-мае 2026 года составил 1 квадрлн 59,9 трлн рублей, что на 37,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года (773,2 трлн рублей).

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в июне 2026 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с маем 2026 г. и июнем 2025 г.:

Июнь 2026Май 2026Июнь 2025М/МГ/Г
Кол-во раб. дней, всего282927-3,4%3,7%
Кол-во раб. дней, кроме допсессий вых. дня2120205,0%5,0%
ФОНДОВЫЙ РЫНОК7 5505 1876 11845,6%23,4%
Рынок акций, ДР и паев2 8421 8602 62252,8%8,4%
Вторичные торги2 8391 8602 61952,6%8,4%
- акции российских эмитентов2 2591 3192 14571,3%5,3%
- паи, ETF и проч. долевые инструменты5805414737,2%22,5%
Размещения/выкуп2,660,013,6433872,9%-27,1%
Рынок облигаций4 7083 3273 49641,5%34,7%
Вторичные торги2 7851 5861 64975,6%68,9%
- ОФЗ/ОБР1 426630919126,4%55,2%
- прочие облигации1 35895672942,1%86,2%
Размещения1 9241 7411 84710,5%4,1%
- ОФЗ/ОБР213394558-46,0%-61,9%
- прочие облигации - кроме однодневных1 5091 13894832,5%59,1%
- прочие облигации - однодневные202209340-3,3%-40,6%
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК157 866132 05898 05319,5%61,0%
Операции РЕПО150 379127 25993 79518,2%60,3%
- РЕПО без ЦК23 29217 5833 15532,5%638,4%
- РЕПО с ЦК69 61060 34144 24615,4%57,3%
- РЕПО с ЦК с КСУ57 15949 15443 07916,3%32,7%
- РЕПО с СУО в НРД3181813 31575,7%-90,4%
Депозиты и кредиты7 4874 7984 25856,0%75,8%
СРОЧНЫЙ РЫНОК17 47413 08710 20533,5%71,2%
Фьючерсы17 19912 8399 99134,0%72,1%
Опционы27524821411,1%28,4%
ПРОЧИЕ РЫНКИ14 82511 12311 55333,3%28,3%
ВСЕГО197 714161 454125 93022,5%57,0%

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-июне 2026 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-июнем 2025 г.:

6 мес. 20266 мес. 2025Г-ГГ/Г
Кол-во раб. дней, всего1641491510,1%
Кол-во раб. дней, кроме допсессий вых. дня123123-0,0%
ФОНДОВЫЙ РЫНОК39 29739 641- 344-0,9%
Рынок акций, ДР и паев15 35921 552- 6 192-28,7%
Вторичные торги15 35221 546- 6 194-28,7%
- акции российских эмитентов11 72718 130- 6 403-35,3%
- паи, ETF и проч. долевые инструменты3 6253 4162096,1%
Размещения/Выкуп7,225,421,833,1%
Рынок облигаций23 93718 0895 84832,3%
Вторичные торги13 1728 3834 78857,1%
- ОФЗ/ОБР6 2644 2681 99646,8%
- прочие облигации6 9074 1152 79267,8%
Размещения10 7669 7061 06010,9%
- ОФЗ/ОБР2 5952 20938717,5%
- прочие облигации - кроме однодневных6 8685 4211 44726,7%
- прочие облигации - однодневные1 3022 076- 774-37,3%
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК840 487603 692236 79539,2%
Операции РЕПО813 401552 373261 02847,3%
- РЕПО без ЦК107 80419 62088 184449,5%
- РЕПО с ЦК384 692244 063140 62957,6%
- РЕПО с ЦК с КСУ317 252281 02436 22812,9%
- РЕПО с СУО в НРД3 6537 666- 4 013-52,4%
Депозиты и кредиты27 08651 320- 24 233-47,2%
СРОЧНЫЙ РЫНОК93 89664 91828 97944,6%
Фьючерсы92 31463 11929 19546,3%
Опционы1 5821 798- 216-12,0%
ПРОЧИЕ РЫНКИ86 25764 94221 31432,8%
ВСЕГО1 059 937773 193286 74437,1%
Московская биржа
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