Объем торгов Мосбиржи в июне вырос на 57% год к году
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в июне 2026 года по сравнению с июнем 2025 года увеличился на 57,0%, до 197,7 трлн рублей со 125,9 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.
По сравнению с маем 2026 года объем торгов вырос на 22,5%, со 161,5 трлн рублей.
Объем торгов в январе-мае 2026 года составил 1 квадрлн 59,9 трлн рублей, что на 37,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года (773,2 трлн рублей).
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в июне 2026 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с маем 2026 г. и июнем 2025 г.:
|Июнь 2026
|Май 2026
|Июнь 2025
|М/М
|Г/Г
|Кол-во раб. дней, всего
|28
|29
|27
|-3,4%
|3,7%
|Кол-во раб. дней, кроме допсессий вых. дня
|21
|20
|20
|5,0%
|5,0%
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|7 550
|5 187
|6 118
|45,6%
|23,4%
|Рынок акций, ДР и паев
|2 842
|1 860
|2 622
|52,8%
|8,4%
|Вторичные торги
|2 839
|1 860
|2 619
|52,6%
|8,4%
|- акции российских эмитентов
|2 259
|1 319
|2 145
|71,3%
|5,3%
|- паи, ETF и проч. долевые инструменты
|580
|541
|473
|7,2%
|22,5%
|Размещения/выкуп
|2,66
|0,01
|3,64
|33872,9%
|-27,1%
|Рынок облигаций
|4 708
|3 327
|3 496
|41,5%
|34,7%
|Вторичные торги
|2 785
|1 586
|1 649
|75,6%
|68,9%
|- ОФЗ/ОБР
|1 426
|630
|919
|126,4%
|55,2%
|- прочие облигации
|1 358
|956
|729
|42,1%
|86,2%
|Размещения
|1 924
|1 741
|1 847
|10,5%
|4,1%
|- ОФЗ/ОБР
|213
|394
|558
|-46,0%
|-61,9%
|- прочие облигации - кроме однодневных
|1 509
|1 138
|948
|32,5%
|59,1%
|- прочие облигации - однодневные
|202
|209
|340
|-3,3%
|-40,6%
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|157 866
|132 058
|98 053
|19,5%
|61,0%
|Операции РЕПО
|150 379
|127 259
|93 795
|18,2%
|60,3%
|- РЕПО без ЦК
|23 292
|17 583
|3 155
|32,5%
|638,4%
|- РЕПО с ЦК
|69 610
|60 341
|44 246
|15,4%
|57,3%
|- РЕПО с ЦК с КСУ
|57 159
|49 154
|43 079
|16,3%
|32,7%
|- РЕПО с СУО в НРД
|318
|181
|3 315
|75,7%
|-90,4%
|Депозиты и кредиты
|7 487
|4 798
|4 258
|56,0%
|75,8%
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|17 474
|13 087
|10 205
|33,5%
|71,2%
|Фьючерсы
|17 199
|12 839
|9 991
|34,0%
|72,1%
|Опционы
|275
|248
|214
|11,1%
|28,4%
|ПРОЧИЕ РЫНКИ
|14 825
|11 123
|11 553
|33,3%
|28,3%
|ВСЕГО
|197 714
|161 454
|125 930
|22,5%
|57,0%
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-июне 2026 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-июнем 2025 г.:
|6 мес. 2026
|6 мес. 2025
|Г-Г
|Г/Г
|Кол-во раб. дней, всего
|164
|149
|15
|10,1%
|Кол-во раб. дней, кроме допсессий вых. дня
|123
|123
|-
|0,0%
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|39 297
|39 641
|- 344
|-0,9%
|Рынок акций, ДР и паев
|15 359
|21 552
|- 6 192
|-28,7%
|Вторичные торги
|15 352
|21 546
|- 6 194
|-28,7%
|- акции российских эмитентов
|11 727
|18 130
|- 6 403
|-35,3%
|- паи, ETF и проч. долевые инструменты
|3 625
|3 416
|209
|6,1%
|Размещения/Выкуп
|7,22
|5,42
|1,8
|33,1%
|Рынок облигаций
|23 937
|18 089
|5 848
|32,3%
|Вторичные торги
|13 172
|8 383
|4 788
|57,1%
|- ОФЗ/ОБР
|6 264
|4 268
|1 996
|46,8%
|- прочие облигации
|6 907
|4 115
|2 792
|67,8%
|Размещения
|10 766
|9 706
|1 060
|10,9%
|- ОФЗ/ОБР
|2 595
|2 209
|387
|17,5%
|- прочие облигации - кроме однодневных
|6 868
|5 421
|1 447
|26,7%
|- прочие облигации - однодневные
|1 302
|2 076
|- 774
|-37,3%
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|840 487
|603 692
|236 795
|39,2%
|Операции РЕПО
|813 401
|552 373
|261 028
|47,3%
|- РЕПО без ЦК
|107 804
|19 620
|88 184
|449,5%
|- РЕПО с ЦК
|384 692
|244 063
|140 629
|57,6%
|- РЕПО с ЦК с КСУ
|317 252
|281 024
|36 228
|12,9%
|- РЕПО с СУО в НРД
|3 653
|7 666
|- 4 013
|-52,4%
|Депозиты и кредиты
|27 086
|51 320
|- 24 233
|-47,2%
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|93 896
|64 918
|28 979
|44,6%
|Фьючерсы
|92 314
|63 119
|29 195
|46,3%
|Опционы
|1 582
|1 798
|- 216
|-12,0%
|ПРОЧИЕ РЫНКИ
|86 257
|64 942
|21 314
|32,8%
|ВСЕГО
|1 059 937
|773 193
|286 744
|37,1%