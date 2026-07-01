Объем торгов Мосбиржи в июне вырос на 57% год к году

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в июне 2026 года по сравнению с июнем 2025 года увеличился на 57,0%, до 197,7 трлн рублей со 125,9 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с маем 2026 года объем торгов вырос на 22,5%, со 161,5 трлн рублей.

Объем торгов в январе-мае 2026 года составил 1 квадрлн 59,9 трлн рублей, что на 37,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года (773,2 трлн рублей).

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в июне 2026 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с маем 2026 г. и июнем 2025 г.:

Июнь 2026 Май 2026 Июнь 2025 М/М Г/Г Кол-во раб. дней, всего 28 29 27 -3,4% 3,7% Кол-во раб. дней, кроме допсессий вых. дня 21 20 20 5,0% 5,0% ФОНДОВЫЙ РЫНОК 7 550 5 187 6 118 45,6% 23,4% Рынок акций, ДР и паев 2 842 1 860 2 622 52,8% 8,4% Вторичные торги 2 839 1 860 2 619 52,6% 8,4% - акции российских эмитентов 2 259 1 319 2 145 71,3% 5,3% - паи, ETF и проч. долевые инструменты 580 541 473 7,2% 22,5% Размещения/выкуп 2,66 0,01 3,64 33872,9% -27,1% Рынок облигаций 4 708 3 327 3 496 41,5% 34,7% Вторичные торги 2 785 1 586 1 649 75,6% 68,9% - ОФЗ/ОБР 1 426 630 919 126,4% 55,2% - прочие облигации 1 358 956 729 42,1% 86,2% Размещения 1 924 1 741 1 847 10,5% 4,1% - ОФЗ/ОБР 213 394 558 -46,0% -61,9% - прочие облигации - кроме однодневных 1 509 1 138 948 32,5% 59,1% - прочие облигации - однодневные 202 209 340 -3,3% -40,6% ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 157 866 132 058 98 053 19,5% 61,0% Операции РЕПО 150 379 127 259 93 795 18,2% 60,3% - РЕПО без ЦК 23 292 17 583 3 155 32,5% 638,4% - РЕПО с ЦК 69 610 60 341 44 246 15,4% 57,3% - РЕПО с ЦК с КСУ 57 159 49 154 43 079 16,3% 32,7% - РЕПО с СУО в НРД 318 181 3 315 75,7% -90,4% Депозиты и кредиты 7 487 4 798 4 258 56,0% 75,8% СРОЧНЫЙ РЫНОК 17 474 13 087 10 205 33,5% 71,2% Фьючерсы 17 199 12 839 9 991 34,0% 72,1% Опционы 275 248 214 11,1% 28,4% ПРОЧИЕ РЫНКИ 14 825 11 123 11 553 33,3% 28,3% ВСЕГО 197 714 161 454 125 930 22,5% 57,0%

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-июне 2026 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-июнем 2025 г.: