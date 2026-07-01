Банкиры словесно поощрили эффективный бизнес. Обобщение

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Участники пленарной сессии Финансового конгресса Банка России, открывшегося в среду в Санкт-Петербурге, сфокусировали свое внимание на проблеме дефицита эффективности в российской экономике, необходимости поощрять лидеров и стимулировать изменения там, где они назрели. "В будущее возьмут не всех", - сослался Владимир Верхошинский из Альфа-банка на его основателя Михаила Фридмана, который, в свою очередь, цитировал художника Илью Кабакова. Впрочем, год назад участники сессии обсуждали примерно те же вопросы, зачастую даже в схожих выражениях, так что вопрос о естественном отборе в будущее, судя по всему, пока стоит не слишком остро.

Очередной подход к снаряду

Год назад глава ВТБ Андрей Костин предложил задуматься о том, чтобы придать ускорение процессам изменения структуры экономики, например, прекратив субсидирование неэффективных угольных производств.

Выступая на конгрессе-2026, банкир констатировал, что серьезных подвижек в структуре кредитного портфеля пока нет: "распределение средств во многом носит традиционный характер". "Точно нужно, конечно, заканчивать с субсидированием тех отраслей, производств, которые не могут быть эффективными. Это надо точно понимать. У нас во многих отраслях, особенно там, где крупные государственные компании работают, есть неэффективные предприятия. Они и в частном бизнесе, та же угольная промышленность... Нужно избавляться, нужно перестать бояться, что где-то безработица возникнет. Все равно нужно строить современную экономику", - сказал Костин.

"Мне кажется, что сегодня мы слишком увлеклись словом "суверенитет" и пытаемся построить его везде. Кто-то мне даже из клиентов доказывал, что суверенитет в области производства шоколадных конфет - это задача, которая стоит сейчас перед страной. Нам не нужно, да мы и не сможем развиваться во всех направлениях одинаково, с тем, чтобы обеспечить суверенитет, и с тем, чтобы занять какие-то ведущие позиции в мировой экономике... Нам нужно более четко определить приоритетные задачи и цели, на которые мы направим как частные, так и государственные ресурсы. Не надо пытаться растекаться по всем направлениям", - заявил Костин.

Среди таких направлений он выделил оборонный комплекс, атомную промышленность, авиацию, космос, микроэлектронику, высокие технологии и ИИ, агропромышленный комплекс, науку и образование, внутренний туризм.

"Это (задача приоритизации - ИФ) касается и распределения государственных ресурсов. Их на самом деле не так мало распределялось, сейчас меньше стало, но в целом достаточно большие субсидии. Важно проанализировать не только как они использовались, но и куда они направлялись. Мы видим по ряду отраслей, судостроению и прочим, что очень многие проекты были не закончены, недофинансированы, либо вообще направлялись не в тех направлениях, которые сегодня являются ключевыми", - сказал Костин, призвав "подумать все-таки о какой-то специализации" экономики страны и сфокусировать на ней ресурсы.

Герман Греф, ссылаясь на аналитические исследования Сбербанка, констатировал "гигантский разрыв по эффективности" внутри одной отрасли, и такой же разрыв - в качестве управления в разных компаниях.

Результаты исследования подтвердила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "У нас действительно огромный разрыв в производительности", - сказала она. Необходимо перераспределение "редких" трудовых ресурсов, и тогда сохраняющаяся напряженность на рынке труда обернется возможностями для экономики, считает глава ЦБ.

"У нас есть эффективные предприятия, но одновременно долго живут те предприятия, которые на себя стягивают ресурсы без должной отдачи", - отметила Набиуллина. Государство часто помогает льготами и субсидиями неэффективному бизнесу, а переток на рынке труда сдерживают административные ограничения на высвобождение персонала в регионах, добавила она.

Вице-премьер Александр Новак, комментируя консенсус банкиров, дал понять, что простых решений у этой задачи нет, а значит, очередной подход к снаряду был точно не последним.

"Проблема сложная. Что нам теперь, все закрыть неэффективные предприятия, что ли? Это невозможно. Физически", - сказал Новак.

"Мы же должны исходить из того, что мы на эту проблему должны смотреть комплексно", - заявил вице-премьер, отметив, что в России по-прежнему много моногородов, для которых закрытие основного предприятия критично, и процессы изменения структуры занятости и создания новых, более эффективных рабочих мест будут постепенными. "У нас таких моногородов очень много. Это не просто - давайте не будем кредитовать неэффективных или не будем субсидировать, это тонкий очень процесс", - заключил Новак.