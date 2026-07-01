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Безработица в РФ в мае снизилась до исторического минимума в 2,1%

Безработица в РФ в мае снизилась до исторического минимума в 2,1%
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Безработица в России в мае 2026 года составила 2,1%, что соответствует минимальному уровню за всю историю наблюдения показателя с 1991 года, следует из опубликованных в среду данных Росстата.

Последний раз безработица опускалась до этого уровня в феврале текущего года.

В марте и апреле показатель равнялся 2,2%, аналогичным он был в январе 2026 года и декабря 2025 года.

До этого в ноябре 2025 года безработица также находилась на уровне 2,1%, в сентябре и октябре равнялась 2,2%, в августе составляла 2,1%, в мае-июле оставалась на уровне 2,2%, в марте и апреле - 2,3%, в январе-феврале - 2,4%.

Общая численность безработных в России в мае 2026 года была равна 1 млн 618 тыс. человек, что на 58 тыс. меньше, чем в предыдущем месяце.

Росстат
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