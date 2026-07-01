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В России в мае оборот розничной торговли вырос на 7,8%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В России в мае оборот розничной торговли в годовом выражении увеличился на 7,8%, сообщил Росстат.

Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 4,8%. Темпы роста показателя ускорились: в апреле он вырос на 6,5%.

В январе-мае оборот розницы повысился на 5%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями стал в мае больше на 4,2% в годовом выражении.

Оборот непродовольственной розницы в мае повысился на 11,3%.

По итогам мая в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 47,5%, непродовольственных - 52,5% (в мае 2025 года - 49,3% и 50,7% соответственно).

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в июне, предполагает, что в 2026 году темпы роста продолжат замедляться, показатель увеличится на 2,8%. Официальный прогноз от мая 2026 года предполагает рост показателя на 0,8%.

В 2025 году оборот розничной торговли в стране увеличился на 4,1%.

Росстат
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