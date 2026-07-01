Рост цен на овощи и фрукты с 23 по 29 июня замедлился в два раза

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В России с 23 по 29 июня цены на овощи и фрукты поднялись на 0,7%, сообщил Росстат. По сравнению с предыдущей неделей, когда цены на овощи и фрукты повысились на 1,5%, подорожание замедлилось.

Цены на капусту выросли на 4,7% (рост в 4,1% неделей ранее), картофель - на 4,5% (7,5%), лук - на 3,8% (6,6%), свеклу - на 3,2% (3,6%), морковь - на 2,5% (2,7%), яблоки - на 1% (0,6%). В то же время цены на огурцы снизились на 5,7% (3,2% неделей ранее), помидоры - на 1,8% (0,3%), бананы - на 0,7% (0,9%).

С начала года цены на морковь выросли почти в 1,6 раза, капусту - также почти в 1,6 раза, картофель - в 1,5 раза, лук - в 1,4 раза, свеклу - почти в 1,4 раза, яблоки - на 9,2%, бананы - на 0,8%, помидоры - на 0,4%. Цены на огурцы в настоящее время на 32,1% ниже, чем в начале года.

В 2025 году плодоовощная продукция подешевела на 8,8%.