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ВВП России в мае вырос на 0,3% в годовом выражении, за январь-май - на 0,2%

ВВП России в мае вырос на 0,3% в годовом выражении, за январь-май - на 0,2%
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в мае 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,3% в годовом выражении после роста на 1,3% в апреле и на 1,9% в марте, а также снижения на 1% в феврале и на 1,7% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

За январь-май 2026 года ВВП РФ, по оценке ведомства, увеличился на 0,2% в годовом выражении.

Минэкономразвития ранее отмечало, что спад в первые два месяца года во многом объяснялся календарным фактором (в феврале 2026 года было на один рабочий день меньше, чем в феврале 2025 года, в январе 2026 года - на два рабочих дня меньше, чем в январе 2025 года).

"По оценке Минэкономразвития России, в мае 2026 года рост ВВП продолжился и составил 0,3% г/г. По итогам 5 месяцев 2026 года экономика выросла на 0,2% г/г, как и по итогам четырёх месяцев", - говорится в докладе.

Как сообщалось, рост ВВП РФ в 2025 году составил 1% после увеличения на 4,9% в 2024 году.

В мае Минэкономразвития понизило прогноз по росту ВВП РФ в 2026 году до 0,4% с 1,3% в сентябрьской версии прогноза.

ЦБ ожидает рост российской экономики в 2026 году в интервале 0,5-1,5%.

Аналитики, опрошенные в начале июня "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 0,8%.

Минэкономразвития
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